Wittener gedenken gemeinsam der Gräuel der Reichspogromnacht

Blick in die Breite Straße in Witten auf das Realgymnasium (heute Ruhr-Gymnasium) und die Synagoge um 1925. Die Synagoge wurde in der Reichspogromnacht angezündet.

Witten. Kein Tag wie jeder andere: Mehrere Wittener Organisationen rufen am 9. November zum Gedenken an die Verbrechen der Reichspogromnacht auf.

Zu einem öffentlichen Gedenken an die Opfer der Reichspogromnacht rufen Stadt, Kulturforum, Deutsch-Israelische Gesellschaft, der Freundeskreis der Israelfahrer und das Ruhr-Gymnasium am Dienstag (9.11.) um 18 Uhr am Ort der ehemaligen Wittener Synagoge in der Synagogenstraße auf. Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Lars König folgen Beiträge von Dirk Gellesch, Leiter des Ruhr-Gymnasiums, und seinen Schülern sowie von Claus Humbert, Beauftragter für den christlich-jüdischen Dialog im evangelischen Kirchenkreis Hattingen-Witten.

Wittener Synagoge wurde von Nationalsozialisten angezündet

Die brutalen Verbrechen der Reichspogromnacht, die vom 9. auf den 10. November 1938 an der jüdischen Bevölkerung begangen wurden, jähren sich zum 83. Mal. In Witten wurden in dieser Nacht Juden in Haft genommen und meist über das Polizeigefängnis Bochum in das Konzentrationslager Sachsenhausen verschleppt. Zeitgleich zündeten Nationalsozialisten die 1885 erbaute Wittener Synagoge an der damaligen Kurze Straße/Ecke Breite Straße an. Am Morgen des 10. November 1938 waren die Kuppel und der Innenbereich des jüdischen Gotteshauses komplett ausgebrannt.

Die rassistisch motivierten Verbrechen im November 1938 bildeten den Auftakt zur so genannten „Endlösung“ und zur Auslöschung der jüdischen Gemeinde in Witten. In Erinnerung und Gedenken daran rufen die Veranstalter auch dazu auf, jede Form der Stigmatisierung von Minderheiten, des Rassismus und Antisemitismus anzugehen: Hass, Hetze und Menschenfeindlichkeit dürften keinen Platz in unserer Gesellschaft finden.

Während der Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung wird die Synagogenstraße von 18 Uhr bis 18.30 Uhr gesperrt sein. Hierfür bitten die Veranstalter um Verständnis.

