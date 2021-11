Peter Runkel säubert das Grab seines Vaters bei den Vorbereitungen zum Totensonntag auf dem Hauptfriedhof an der Pferdebachstraße in Witten.

Friedhof Wittener gedenken am Totensonntag ihrer Verstorbenen

Witten. Viele Wittener besuchen an diesem Totensonntag wieder die Friedhöfe, um ihrer Verstorbenen zu gedenken. Es hat dazu auch Andachten gegeben.

Viele Menschen in Witten gedenken an diesem Totensonntag ihrer Verstorbenen. Es ist ein Gedenktag in der evangelischen Kirche, auch Ewigkeitssonntag genannt.

Überall gehen die Menschen in der Ruhrstadt auf den Friedhof, um am Grab ihrer Angehörigen oder Freunde inne zu halten oder eine Kerze anzuzünden. Auf dem evangelischen Friedhof gegenüber vom Krankenhaus an der Pferdebachstraße wurde wie immer eine Andacht gehalten.

„Wir zünden wie viele Gemeinden für jeden Verstorbenen eine Kerze an“, sagt Trinitatis-Pfarrerin Heike Bundt, die einen Gottesdienst am Steinhügel feierte. Mit dem Totensonntag endet die Reihe der stillen Gedenktage im November. Der kommende Sonntag (28.11.) ist schon der erste Advent.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten