Wittener Firma Bioasis lässt Fassadengärten gedeihen

Witten. Prima Stadtklima ist gefragter denn je. Eine Idee sind Fassadengärten. Der Ingenieur Martin Keßler aus Witten betreibt ein Pilothaus in Dortmund.

Damit innerstädtische graue Hausfassaden grüner werden, könnte man natürlich einfach vorm Haus Efeu pflanzen. Aber darum geht es Martin Keßler nicht. Der Ingenieur aus Witten hat ein Fenstergarten-System entwickelt. Auch wer in einer Wohnung wohnt, könnte dann Küchenkräuter ziehen, Solitärgehölze pflanzen oder gar einen kleinen Baum. Ein Prototyp-Haus mit diesen Gärten steht seit zwei Jahren in Dortmund-Hörde. Für die IGA 2027 aber hat Keßler eine Vision für Witten: Ein ganzer Straßenzug mit blühenden Fenstergärten würde überregional für Interesse sorgen.

Firmengründer Martin Keßler vor einem Haus, an dem Pflanzgefäße aus Edelstahl unterhalb der Fenster angebracht sind. Foto: Bioasis

Die Idee zu seinen „Pflanzkästen an der Fassade“ hatte Martin Keßler bereits als Student, als er in Aachen aus seinem Wohnheimzimmer auf einen grauen Hinterhof guckte. Das erste Modell hat er in den 1990er Jahren entwickelt. Erst jetzt, mit 63 Jahren, hat er die Zeit (und das Geld) mit seinem Start-up-Unternehmen Bioasis seine alte Idee weiterzuverfolgen. Denn an Aktualität hat sie nichts eingebüßt: Die Atemluft von Feinstaub und Stickoxiden befreien, besseren Sauerstoff, eine weniger aufgeheizte Fassade, Blütenduft und ein schöner Anblick, kurzum prima Stadtklima trotz Klimawandel ist gefragter denn je.

Pflanzkasten ist etwa zwei Meter lang

Keßlers Fassadenbegrünung basiert auf mehreren vertikal an der Wand befestigten XXL-Blumenkästen aus Edelstahl. Die Frontseiten des Pflanzgefäßes sind wärmeisoliert, überschüssiges Regenwasser wird gefiltert und tropft dann ab. Man kann die Gefäße sogar an ein Bewässerungssystem, etwa eine Regenwasserzisterne anschließen. Ein Kasten ist etwa zwei Meter lang und 50 cm breit und wird unterhalb des Fensterbretts seitlich in das Mauerwerk geschraubt.

Auch das ist eine Keßlersche Erfindung: Eine Gartenbank, deren Füße Pflanzgefäße sind. Foto: Bioasis

Soweit die Theorie. In der Praxis braucht es einen langen Atem und Erfindergeist, damit die Fenstergärten alltagstauglich werden. An einem Mehrfamilienhaus an der Phönixstraße in Dortmund hat Martin Keßler 2019 zwölf dieser Großpflanzgefäße installiert. Allein die Genehmigungen dazu zu bekommen, erwies sich als schwierig. Der damalige Oberbürgermeister Ulrich Sierau machte sich für das Projekt stark.

Bewohner müssen sich auch kümmern

Seit zwei Jahren beobachtet der Ingenieur, der aus dem Stahl- und Anlagenbau kommt, was da grünt und blüht. Obwohl es eine schattige Nordseite ist, halten Azaleen und Rhododendren gut durch. Ein Problem aber: „Ein Garten braucht nunmal Pflege. Die Bewohner müssen sich auch kümmern.“ Einmal pro Jahr kommt sein Team mit einem mobilen Gerüst an, etwa um die Pflanzen zurückzuschneiden.

Martin Keßler, 63, hat viele Ideen, um die triste Innenstadt mit Hilfe von Pflanzen attraktiver zu gestalten. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

In seiner Produktionsstätte im Gewerbepark Hammertal lässt der 63-Jährige die Prototypen bauen. Vor Ort gibt es Synergieeffekte: die Bepflanzung übernimmt ein ortsansässiger Galabauer, den Bau zwei Stahlbauer, auch ein Bambushandel ist mit im Boot. Eine Großserienfertigung ist dort nicht möglich. Jeder Fenstergarten ist also – noch – ein Unikat und darum entsprechend teuer.

Café Leye bekommt Fenstergarten

Während im Dortmunder Pilothaus noch getüftelt und optimiert wird, sucht der Bommeraner nun Wittener Hausbesitzer, die sich begeistern lassen und bereit sind, ihr Haus aufzuwerten. Nicht jede Fassade (zum Beispiel wärmedämmte) sei geeignet. Wenn Martin Keßler aber durch die Wittener Innenstadt geht, fallen ihm viele passende Mehrfamilienhäuser auf. „Die Diakonissenstraße oder das Oberdorf hätten Potenzial.“

Mitglied der Klimaallianz Martin Keßler ist auch engagiertes Mitglied der Wittener Klimaallianz. Das Bündnis möchte Klimaschutz aus der Mitte der Gesellschaft heraus fördern. Anfang November hat die Klimaallianz im Schaufenster des ehemaligen Kaufhof-Reisebüros verschiedene Veranstaltungen rund um den Klimaschutz organisiert. Davor stand eine Pflanzbank der Firma Bioasis. Ebenso liegt dem Bommeraner Martin Keßler die Gemeinwohl-Ökonomie am Herzen. Das ethische Wirtschaftsmodell sieht das Wohl von Mensch und Umwelt als oberstes Ziel des Wirtschaftens. Die Firma Bioasis wurde erfolgreich zertifiziert. Kontakt: Bioasis.de

Seine Vision wäre ein ganzer blühender Straßenzug. „Das ist aber nur machbar mit der Unterstützung von Hausbesitzern, der Politik und öffentlichen Fördermitteln“, sagt er und hofft auf die Internationale Gartenschau (IGA) 2027. Wenn Witten dann mit einer Straße voll hängender Gärten punkten könnte, wäre die Aufmerksamkeit sicher. Geplant ist ein Fenstergarten bereits am Café Leye in der Bahnhofstraße. Statt auf ein Betonvordach würden die Kaffeegäste dann ins Grüne gucken.

