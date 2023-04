Wittener Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in der Osternacht

In einem Mehrfamilienhaus in der Knappensiedlung in Witten-Herbede hat es gebrannt.

In Witten-Herbede hat es in der Nacht zu Ostersonntag in einem Mehrfamilienhaus in der Knappensiedlung gebrannt. Das Feuer ist in einem Zimmer im Erdgeschoss ausgebrochen. Ein Bewohner kam vorsorglich ins Krankenhaus.

Ein Anrufer hatte die Feuerwehr gegen 23.30 Uhr alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte der Löscheinheit Herbede vor Ort eintrafen, hatten alle Bewohner das Gebäude bereits verlassen. Ein Bewohner wurde vom Rettungsdienst versorgt und mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht.

Berufsfeuerwehr Witten und drei Löscheinheiten im Einsatz

Unter schwerem Atemschutz verschaffte sich der Angriffstrupp der Löscheinheit Herbede über das Treppenhaus Zutritt zur Brandwohnung. Parallel wurde im rückseitigen Bereich der Wohnung eine Leiter in Stellung gebracht und ein Fenster eingeschlagen, um dann die offenen Flammen zu löschen. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine Ausbreitung des Feuers auf die gesamte Wohnung verhindert werden.

Mithilfe einer Wärmebildkamera machte die Wehr letzte Glutnester ausfindig und löschte auch diese. Im Anschluss wurden das Treppenhaus und die Brandwohnung mit einem Hochleistungsgerät quergelüftet. Die betroffene Wohnung wurde durch den Brand dennoch so zerstört, dass sie bis auf Weiteres unbewohnbar bleibt. Alle anderen Bewohner konnten zurück in ihre Wohnungen.

Der Einsatz war nach etwa zwei Stunden beendet. Beteiligt waren die Berufsfeuerwehr Witten sowie die Löscheinheiten Hölzer, Altstadt und Herbede. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

