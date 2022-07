Wittener Ferienspiele gehen schon in die zweite Halbzeit

Witten. Tatsächlich! Die Hälfe der Sommerferien ist schon vorbei. Um so besser: Bei den Wittener Ferienspielen gibt’s wieder freie Plätze und was Neues.

Halbzeit bei den Wittener Ferienspielen. Sie gehen am Montag (18.7.) schon in die vierte Woche. Dann öffnen laut Stadt endlich wieder der Außentreffpunkt und die Kletteranlage im Steinbruch Imberg. Dort, am Fuße der Herdecker Straße in Richtung Freibad, gibt’s viele Draußen-Angebote und man kein einfach über den Rheinischen Esel hinradeln.

Steinbruch Imberg in Witten: Viel mehr als nur klettern

Klettern im Steinbruch Imberg: Das ist unter anderem in der zweiten Hälfte der Wittener Ferienspiele möglich. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Mountainbike, Fußball, Basketball, Klettern oder einfach nur chillen: alles möglich. Wer den Imberg-Felsen hochkraxeln will, braucht aber eine unterschriebene Einverständniserklärung der Eltern. Eine Übersicht über alle Angebote und freie Plätze gibt es unter www.unser-ferienprogramm.de/witten. Dort tauchen auch ab und zu noch ganz neue Veranstaltungen auf.

Freie Plätze gibt es laut Stadt bei vielen Angeboten externer Anbieter: von Surfen über Stand-Up-Paddling, Taekwondo bis zu „Kräuterseifen selbst gemacht“, Schmieden am Bethaus der Bergleute und einer Reise zu allen unseren Sinnen. Freie Plätze bei den Veranstaltungen externer Anbieter müssen dort direkt erfragt werden.

Wittener Ferienspiel-Koordinatorin: Es kann immer mal wieder was frei werden

Wer nicht kann, aber noch angemeldet ist, sollte den Termin absagen. Dann können andere Kinder nachrücken. Die Ferienspiele-Hotline ist 02302 581-5353 oder eine Mail an ferienspiele@stadt-witten.de schicken. Umgekehrt sollten Familien immer mal wieder ins Programm gucken, ob kurzfristig was frei geworden ist. Oder es kommt eine neue, spannende Veranstaltung dazu – das ist nach Angaben von Ferienspiele-Koordinatorin Andrea Hold auch während der Ferien noch möglich.

