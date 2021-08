Wittener ertappt Müllsünder – und wird angefahren

Witten. Dubios: Unbekannte haben in einen Container an der Herbeder Straße ihren Müll entsorgt. Als ein Wittener sie ansprach, fuhren sie ihn an.

Ein 37-jähriger Wittener ist am Samstagabend, 7. August, angefahren und verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19.30 Uhr bemerkte der 37-Jährige in einer Grundstückseinfahrt an der Herbeder Straße in Witten, Ecke Kleff, einen unbekannten Mann, der offenbar widerrechtlich Müll in einem dortigen Container entsorgte. Als der Wittener den Mann darauf ansprach, setzte sich dieser hektisch auf den Rücksitz eines Autos, in dem zwei weitere Personen saßen. Der 37-Jährige stellte sich noch in den Weg, doch der unbekannte Fahrer gab Gas, fuhr den Wittener an und flüchtete schließlich in Richtung Herbede.

Der 37-Jährige erlitt leichte Verletzungen und suchte später auf eigenen Wunsch selbstständig einen Arzt auf. Das flüchtige Auto wird als grauer Kombi der Marke Audi mit ausländischen Kennzeichen beschrieben. Im Wagen saßen drei Männer im Alter von 30 bis 35, sie alle trugen Latzhosen. Der Beifahrer hatte ein längliches Gesicht und graublonde Haare, der Fahrer hatte blonde Haare. Hinweise: 0234 909-5206.

