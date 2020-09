Wittener Ensemble lässt Seuche auf der Bühne neu ausbrechen

Drei Termine sind geplant

Die Premiere des Theaterstücks „Der Jasager und der Neinsager“ findet am Donnerstag, 24. September, im Innenhof von Haus Witten statt. Weitere Aufführungen sind am 25. und am 27. September.

Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Die Karten kosten 8 Euro, ermäßigt 5 Euro und können unter www.projektfabrik.org oder unter 02302 / 914550 reserviert werden.