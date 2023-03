Wittener Demokratieprojekte: Förderung erreicht Rekord-Hoch

Witten. Die Partnerschaft für Demokratie unterstützt in Witten so viele soziale Projekte wie noch nie. Diese Aktionen werden gefördert.

22 soziale Projekte in Witten werden in diesem Jahr von der Partnerschaft für Demokratie (PfD) unterstützt. Aus dem Fördertopf des landesweiten Programms „Demokratie leben!“, welches das Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend betreibt, kann die PfD für 2023 in Witten Fördergelder in Höhe von 72.500 Euro an ausgewählte Projekte verteilen.

Damit waren 20.000 Euro mehr im Topf als zuletzt, wie die PfD mitteilte. Für dieses Jahr seien in Witten mit 30 Förderanträgen zudem so viele Anträge wie noch nie eingereicht worden. „Das ist ein echtes Rekordergebnis“, freuen sich Michael Lüning, kommunaler Koordinator des Bundesprogramms für die Stadtverwaltung, und Susanne Klönne von der Koordinierungs- und Fachstelle der VHS.

+++Keine Nachrichten aus Witten mehr verpassen: Hier geht’s zu unserem kostenlosen Newsletter+++

Gefördert werden 22 Einzelprojekte von Vereinen, Verbänden, Institutionen und Einzelpersonen. Zudem stünden noch Fördermittel in Höhe von 10.000 Euro aus einem Jugendfonds zur Verfügung, über deren Vergabe das Jugendforum in diesem Jahr eigenständig entscheide.

Eine Auflistung der ausgewählten Projekte gibt es hier:

Theaterspiel/Beate Albrecht: Projekt „Buna ziua!“ für ein demokratisches Miteinander im Quartier Annen/Mitte und ein Theaterprojekt mit Kindern und Jugendlichen im selben Quartier

Partnerschaftsverein Witten: Aktionstag „Bunte Vielfalt für Nachhaltigkeit und Diversität“

Förderverein der Grundschule Crengeldanz: Elterncafé und Projektwoche zum kulturellen Austausch

Integra (Fachdienst für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung): Tag der offenen Tür „Partizipation & Vielfalt im Quartier“

FSV Witten: Deeskalationsprojekt und Fußballturnier für Inklusionsmannschaften

Meisterwerk Mensch e.V.: Aktion, um Menschen mit Behinderung für kulturelle Projekte zu gewinnen

Claas Timmermann: Banneraktion am Tag der Erde, um für Klimaschutz zu sensibilisieren

Brille Theater/Britta Lennardt: Theaterprojekt „Razom!“ mit Wittener Kindern unterschiedlicher Herkunft

DRK Kreisverband Witten: Anlaufstelle „Café International - unterwegs im Quartier“

Werkstadt Witten: Projektwoche „Wittens neue Welt“

Kinder- und Jugendförderung Witten-Annen: Fachtag zum Thema Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen

Freie evangelische Gemeinde Witten (FEG): Workshop zum Thema Rassismus

Batswana and Friends in Diaspora e.V.: Afrika-Festival im Wittener Lutherpark

Inklusiver Sportclub Witten: Ausrichtung eines inklusiven, generationenübergreifenden Sportfestes

LITWIT (Förderverein der Bibliothek Witten): Lesevortrag „Brandbücher - zum 90. Jahrestag der Bücherverbrennung 1933“

Caritasverband Witten: Veranstaltung im Rahmen des Internationalen Frauentag im Marienviertel

Signal of Solidarity: Durchführung eines generationenübergreifenden Schultages

Weniger e.V.: Aktionstage zur Pflege und Gestaltung des schulischen Umfeldes, ein Schulfest inkl. einer Müllsammelaktion und die Spielaktion witten.bolzt

Wolja e.V.: „Handwerker Freiraum“ – Anlaufstelle für insbesondere aus der Ukraine geflüchtete Menschen

Weitere Informationen zu den geförderten Projekten finden Sie unter www.pfd.witten.de.

Mehr Nachrichten aus Witten lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten