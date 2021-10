Musik Wittener City verwandelt sich heute in eine Musikmeile

Witten. Heute noch nichts vor? Dann ab in die Wittener Innenstadt. Bis 18 Uhr gibt es dort jede Menge Musik. Was man wo hören kann.

Ein goldener Herbsttag und viel Musik in der Wittener City: Wer noch nichts vorhat, sollte sich am heutigen Samstag (23.10.) den vom Stadtmarketing organisierten musikalischen Streifzug in der Innenstadt nicht entgehen lassen.

Sorgen für Stimmung: Die Formation „Waveland Gang“ in Aktion. Foto: Jürgen Theobald / FUNKE Foto Services

Los ging’s um 13 Uhr auf dem Wochenmarkt, wo Saxofonist Wolf Codera mit der stimmgewaltigen Wittener Sängerin Lélé die zahlreichen Zuhörer begeisterte.

„Waveland Gang“ spielt ab 16 Uhr am Wittener Unicat-Club

Bis 18 Uhr spielen heute Künstlerinnen und Künstler sowie Bands jeweils 45 Minuten lang an verschiedenen Standorten. Vor der Stadtgalerie gibt es ab 15 Uhr Pop und Oldtime-Swing mit den „Caravans“, einem Trio rund um den Wittener Michael Thomas. Ganz anders klingt es dann ab 16 Uhr am Unikat-Club (Bahnhof-/Ecke Poststraße). Die „Waveland Gang“ präsentiert dort tanzbaren Folk-Rock. Den Abschluss bildet um 17 Uhr wieder auf dem Berliner Platz die in Witten lebende pakistanische Formation „Bo Banjare“. Viel Spaß!

