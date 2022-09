Wittener besuchen angeblichen Lost Place: Polizei rückt aus

Witten/Werdohl. Dieser Ausflug war für Neugierige aus Witten so nicht erlaubt: Sie besuchten einen Lost Place, der eigentlich gar keiner ist. Polizei reagiert.

Da hat sich wohl jemand vertan. Gleich mehrere Besucherinnen und Besucher, unter anderem aus Witten, machten sich am Sonntagabend, 25. September, zu einem ehemaligen Seniorenheim in Werdohl auf. Sie dachten, dass es sich dabei um einen sogenannten Lost Place, also einen vergessenen und verlassenen Ort, handelt und suchten nach Zutrittsmöglichkeiten, heißt es von der Polizei im Märkischen Kreis.

Das Problem: Das Haus hat seit drei Wochen einen neuen Besitzer und ist mit Kameras ausgestattet. Die meldeten die ungebetenen Gäste auf dem Gelände. Als die Polizei ankam, sagten die Besucher, dass sie von dem Ort auf der Videoplattform Youtube erfahren haben. Am kommenden Wochenende solle dort ein Treffen von Lost-Place-Fans stattfinden, so die Besucher.

Vermeintlich verlassene Gebäude haben oft Eigentümer

Alte Bunker, aufgegebene Hotels, Bahnhöfe oder Firmengebäude rufen immer wieder Abenteurer mit Kamera und Taschenlampe auf den Plan, sich das Ganze doch mal näher anzuschauen, so die Polizei. Neben der Verletzungsgefahr, etwa durch morsche Böden, sollten sich Besucher aber auch über strafrechtliche Konsequenzen bewusst sein. „Auch vermeintlich verlassene Gebäude haben Eigentümer. Und die mögen es gar nicht, wenn ungebetene Gäste ihre Räume filmen und ins Internet stellen oder sich in ihren Räumen niederlassen, um dort zu feiern oder zu übernachten“, warnen die Beamten.

Wer Türen oder Fenster aufbreche, Scheiben einschlägt oder Schlösser knackt, der begehe einen Einbruch. Strafrechtlich handele es sich um Sachbeschädigung oder „besonders schwere Fälle des Diebstahls“ - auch wenn gar nichts gestohlen wird, so die Polizei weiter.

