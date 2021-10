Wittener beschimpft Bahn-Mitarbeiter wegen Zigarette

Weil er seine Zigarette ausmachen sollte, hat ein Wittener am Dortmunder Hauptbahnhof einen Bahn-Mitarbeiter bedroht.

Witten/Dortmund. Weil er seine Zigarette ausmachen sollte, hat ein Wittener am Bahnhof in Dortmund einen Bahn-Mitarbeiter bedroht. Er durfte nicht weiterfahren.

Ein Wittener soll im Dortmunder Hauptbahnhof einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn bedroht haben. Ausgangspunkt der Auseinandersetzung war wohl eine Zigarette. Der Angestellte hatte den 35-Jährigen aufgefordert, das Rauchen an der geöffneten Zugtür zu unterlassen, damit die Bahn abfahren könne.

Um 23 Uhr am Dienstagabend (26.10.) soll der Bahnmitarbeiter den Wittener angesprochen haben, das Zigaretterauchen im Eingangsbereich der S5 einzustellen, damit die Zugtüren schließen können. Der Raucher soll sofort aggressiv reagiert haben, den Zugbegleiter beleidigt und ihm ein unangenehmes Wiedersehen angedroht haben.

Wittener durfte nicht mehr in die S-Bahn einsteigen

Die alarmierten Bundespolizisten überprüften den Mann, hörten Zeugen des Vorfalls an und setzten einen Ausschluss von der Weiterfahrt mit dem Zug durch – der Wittener durfte also nicht mehr in die S-Bahn einsteigen. Zudem leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung ein.

