Wittener bei Unfall auf der Sauerlandlinie schwer verletzt

Ein Wittener ist bei einem Unfall auf der A 45 am 7.Januar 2021 schwer verletzt worden.

Witten. Offenbar hatte eine Autofahrerin (71) ein Stauende übersehen und war auf den Wagen des 67-Jährigen aufgefahren.

Bei einen Auffahrunfall in Höhe des Autobahnkreuzes Dortmund-West ist ein Wittener am Donnnerstag (7.1.) schwer verletzt worden.

Der 67-Jährige fuhr gegen 10.40 Uhr auf dem linken Fahrstreifen der A 45 in Richtung Oberhausen. In Höhe des Autobahnkreuzes Dortmund-West staute sich der Verkehr, so dass er seinen Wagen bis zum Stillstand abbremsen musste.

Ersten Ermittlungen zufolge erkannte dies eine von hinten herannahende Autofahrerin offenbar zu spät. Trotz Vollbremsung fuhr die 71-jährige Dortmunderin auf das Heck des stehenden Wagens auf, so meldet es die Polizei. Der Wittener wurde durch den Aufprall schwer verletzt. Rettungskräfte mussten ihn aus dem Auto befreien. Anschließend wurde er zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus gefahren. Die 71-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der linke Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Oberhausen bis 12.20 Uhr gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens schätzt die Polizei auf rund 14.000 Euro.

