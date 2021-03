Wittener bei Einbruch in Dortmunder Supermarkt überrascht

Ein Wittener soll in einen Supermarkt in Dortmund eingestiegen sein.

Witten. Ein Wittener soll in einen Supermarkt eingestiegen sein. Angestellte überraschten ihn im Pausenraum. Er hatte Wertsachen an sich genommen.

Ein Wittener ist gestern bei einem mutmaßlichen Einbruch in einen Dortmunder Supermarkt erwischt worden. Er wurde vorläufig festgenommen. Angestellte eines Supermarktes an der Saarlandstraße in der Innenstadt Ost entdeckten den mutmaßlichen Einbrecher am Dienstagabend (23. März) in einem Aufenthaltsraum und konnten ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Ersten Ermittlungen zufolge suchten zwei Mitarbeiterinnen gegen 18.15 Uhr den Raum im Souterrain des Gebäudes auf. Hier überraschten sie einen fremden Mann, der soeben die Wertsachen einiger Angestellter in der Hand hielt.

Zeugen konnten Wittener bis zum Eintreffen der Polizei festhalten

Die beiden Frauen reagierten blitzschnell und riefen um Hilfe. Zeitgleich wurde der Notruf der Polizei gewählt. Mit der Hilfe eines weiteren Zeugen konnten sie den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizisten festhalten.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten weitere Wertsachen und ein Hebelwerkzeug. Offenbar war der Mann durch das Fenster eingestiegen.

Die Polizisten nahmen den 34-jährigen Wittener vorläufig fest. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Die Ermittlungen gegen den bereits mehrfach vorbestraften Mann wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls dauern an.