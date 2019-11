Witten. Das Netzwerk „Orte der Begegnung in Witten-Mitte“ hat in der Stadtgalerie seine Angebote für Senioren präsentiert – Hilfe gegen die Einsamkeit.

Nicht ganz so gut besucht wie in den Vorjahren war der sechste „Markt der Möglichkeiten“, der am Samstag im Erdgeschoss der Wittener Stadtgalerie stattfand. „Wir sind aber trotzdem sehr zufrieden, weil sich gute Begegnungen mit den Besuchern ergeben haben“, zog Ulrich Martens, Pfarrer der Gemeinde im Oberdorf, eine positive Bilanz. Insgesamt zehn Organisationen des Netzwerks „Orte der Begegnung in Witten-Mitte“ präsentierten ihre Angebote, die sich in erster Linie an Senioren richten – Angebote zur gemeinsamen Freizeitgestaltung und gegen die Einsamkeit im Alter.

Strickkreis handarbeitet live in der Stadtgalerie

Dabei gab es auch ungewöhnliche Aktionen wie das „Live-Stricken“ von Brigitte Hirsch, Irmgard Zöllner und Karin Skusa am Stand der AWO. „Wir wollen uns präsentieren, damit die Leute sehen, dass es bei uns einen Strickkreis gibt“, sagte Brigitte Hirsch. Die Aktion war erfolgreich, wie sie ergänzte: „Bereits mehrere Leute haben nachgefragt und wollen vorbeikommen.“

Viele der zwischen 150 und 200 Besucher nahmen Flyer und Broschüren mit, spielten am Glücksrad um kleine Gewinne und kamen mit den Mitarbeitern der teilnehmenden Organisationen ins Gespräch. „Ich möchte mich ganz breit informieren“, sagte Mechthild Jeannes. „Denn Orte der Begegnung sind heute wichtiger denn je, weil die Einsamkeit immer mehr zunimmt.“

Hannelore Möllerberg (82, li.) aus Witten hatte sich beim „Markt der Möglichkeiten“ am Glücksrad versucht. Dann musste sie eine Quizfrage beantworten. Inge Gregorincic (Viadukt e.V.) stellte ihr die Fragen. Lore Claus schaut zu. Foto: Manfred Sander / FUNKE Foto Services

Doch nicht alle Besucher kamen der Information wegen. „Wir wollten in die Stadt und sind zufällig hier vorbeigekommen. Und da wir für heute nachmittag noch keinen Kuchen hatten, haben wir uns am AWO-Stand ein paar Stücke mitgenommen“, so Kurt Brehmer.

Fragen zum Geld und zur Grundsicherung betreffen jeden

Fragen zur Grundsicherung und sozialrechtliche Fragen zu den Pflegegraden wurden am SoVD-Stand (Sozialverband Deutschland) gestellt. „Denn wenn es ums Geld geht, betrifft das jeden“, sagte der SoVD-Kreisvorsitzende Christian Fischer.

Ob stricken, wandern, lesen oder den Umgang mit dem Smartphone vertiefen – die Angebote des Netzwerks sind vielfältig. Großer Beliebtheit erfreut sich seit Jahren das „Kino im Café“, das jeden letzten Dienstag im Monat im Gemeindehaus am Oberdorf stattfindet. „Dort werden Filme für die Generation 50+ gezeigt. Bei Kaffee und Kuchen kommen immer so um die 70 bis 80 Besucher“, verriet Ulrich Martens.

Witten Treffen findet einmal pro Jahr statt Den „Markt der Möglichkeiten“ gibt es seit sechs Jahren, er findet einmal pro Jahr statt. Ziel ist es, die Angebote der einzelnen Netzwerkgruppen gebündelt in der Öffentlichkeit zu präsentieren und mit interessierten Bürgern ins Gespräch zu kommen. Nachdem die Veranstaltung zunächst in der Johannisgemeinde und der Gemeinde im Oberdorf stattfand, hat sich die Stadtgalerie seit vier Jahren als Veranstaltungsort etabliert.

Neben der Präsentation der Angebote ist es eine weitere Absicht des „Markts der Möglichkeiten“, ehrenamtliche Mitstreiter zu finden. Vielleicht stößt schon bald Anne Nitzel zu ihnen, die an vielen Ständen Infomaterial sammelte und lange Gespräche führte. „Es ist wichtig“, sagte sie, „der Gesellschaft etwas zurückzugeben und selbst aktiv zu werden. Aus diesem Grund versuche ich, so viele Infos wie möglich mitzunehmen um zu schauen, wo und wie ich mich am besten einbringen kann.“