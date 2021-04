Wittener bedroht Polizisten mit Baseballschläger

Die Polizei hat in Dortmund Mitglieder der Raser- und Tuningszene kontrolliert.

Witten. Die Polizei in Dortmund hat Mitglieder der Raser- und Tuningszene kontrolliert. Dabei fiel ein Paar aus Witten besonders negativ auf.

Ein Paar aus Witten ist der Polizei in Dortmund negativ aufgefallen. Dort gab es am Wochenende einen Schwerpunkteinsatz im Kampf gegen die Raser-, Poser- und illegale Tuningszene. Der Dortmunder Wallring sowie andere Straßen gelten als Rennstrecken und Treffpunkte für lautstarke Rundenfahrten.

Gleich zweimal fiel im Laufe des Freitagabends ein Paar aus Witten auf. Gegen 22.30 Uhr geriet ihr Fahrzeug in die Kontrolle am Südwall. Dabei bedrohte der augenscheinlich stark alkoholisierte Beifahrer die Beamten mit einem Baseballschläger. Folge: eine Strafanzeige und Platzverweise für beide Fahrzeuginsassen. Laut Polizei hielt das das Pärchen nicht davon ab, gegen 23.30 Uhr erneut auf dem Königswall aufzutauchen. Hier fiel das Auto zudem noch mit einem Geschwindigkeitsverstoß auf. Erst als die Polizei drohte, das Auto in Gewahrsam zu nehmen, überzeugte dies die Wittener, den Bereich endgültig zu verlassen.