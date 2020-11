Lange gab es kein Album der Wittener Band „reiten schwimmen lesen“ (rsl). In diesem Jahr gibt es gleich zwei. Nach „Glanzbilder“, das im Mai veröffentlicht worden ist, kommt jetzt das neue Werk von „rsl“ raus. Die „Liebesmaschine“ ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Portalen zu finden – und zwar gratis.

Dabei wollten die fünf Musiker, die sich in der Region seit Jahren einen guten Namen erspielt haben, doch nach den „Glanzbildern“ eigentlich ganz viel auf der Bühne stehen. Am Schleusenwärterhaus , bei der Kneipennacht und auch in der Kultmusikkneipe „Subrosa“ waren Auftritte geplant. Corona machte der Band aber einen Strich durch die Rechnung. „Aber wir haben den Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern einfach weiter produziert“, sagt Gitarrist Nils Engelkamp.

Mit „Liebesmaschine“ kommt die Band „reiten schwimmen lesen“ jetzt auf den Markt. Foto: rsl

Stoff dafür gab es genug. Mit einer „ganzen Festplatte voller Songideen“ waren die Jungs ins Jahr 2020 gestartet. Einige davon – Lieder, die über die Zeit zu treuen Wegbegleitern bei Live-Auftritten geworden waren – sollten mit dem ersten Album „endlich richtig fertig gemacht werden“, erklärt der 41-Jährige. Doch auch nach den „Glanzbildern“ sei das Repertoire dann nicht erschöpft gewesen. „Wir hatten noch einige Songs, die im Mai nicht reif gewesen sind.“ Und das Studio stand für die Aufnahmen auch noch parat. „Wir waren an den Prozess gewöhnt, der ging uns gut von der Hand“, sagt Nils. So entstand die „Liebesmaschine“.

Lieder der Wittener Band sind schneller und tanzbarer als zuvor

Wer jetzt aber eine Kopie der „Glanzbilder“ erwartet, der dürfte sich wundern. Zwar sind die zehn Songs wieder wie gehabt Rock und Pop mit deutschen Texten, nicht gecovert, selbst geschrieben . Aber an dem neuen Album waren diesmal alle Bandmitglieder beteiligt. „Es wurde quasi im Kollektiv geschrieben“, so Nils, der sonst hauptsächlich als Songwriter agiert hatte. Das Ergebnis könnte sich hören lassen: „Die Lieder sind weniger melancholisch und schwermütig als zuvor, dafür schneller und tanzbarer.“ Ob es besser ist? „Das ist Geschmacksache. Es ist jedenfalls anders. Differenzierter“, so der Gitarrist.

Inhaltlich gehe es – wie der Name vermuten lässt – bei der „Liebesmaschine“ um die Liebe in all ihren Facetten, aber auch um Egoismus, Selbstreflexion – und um Bochum. Nur um ein Thema geht es nicht: „Es ist definitiv kein Corona-Album“, stellt Nils deutlich klar. Die Pandemie sei für viele Künstler zwar eine Katastrophe, in das große Gejammer wolle „rsl“ mit dem Album aber nicht einstimmen.

Auf allen Portalen verfügbar Das Album „Liebesmaschine“ der Wittener Band „reiten schwimmen lesen“ erscheint am Freitag, 13. November. Es ist dann gratis bei allen gängigen Streaming-Portalen wie Spotify, Amazon, Apple Music, Deezer oder Youtube verfügbar. Auf der Internet-Seite der Band www.reiten-schwimmen-lesen.de gibt es einen Link, der die Interessenten gleich zu den entsprechenden Angeboten bringt. Infos gibt es auch bei Facebook und Instagram.

Nils Engelkamp ist stolz, dass die Fünf das Album so gut hinbekommen haben – neben Job und Familie – und trotz Corona . „Neben dem echten Leben eben“, sagt er. Sie seien zwar keine Profimusiker, aber eben auch weit mehr als eine Hobbyband. Er hofft, dass die Fans das auch so sehen. „Dass sie sagen werden: Okay, die haben sich weiterentwickelt. Aber das ist ganz klar ,rsl’.“

Ob es nach den Streaming-Angeboten auch noch handfeste CDs geben wird, ist noch nicht sicher. „Vielleicht zu Weihnachten, in kleinerer Stückzahl“, so Nils. Sicher ist hingegen: 2021 soll es wieder Auftritte geben. „Da sage ich wie Oma: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.“

