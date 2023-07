Wittener Autoclubs laden zu Zeitreise ins letzte Jahrtausend

Noch jung, oder doch schon alt? So oder so: Die „Youngtimer“ treffen sich jedenfalls im August in Witten. (Archivbild)

Witten. Diese ADAC-Veranstaltung lockt regelmäßig viele Besucher nach Witten: Im August treffen sich wieder die „Youngtimer“ bei Ostermann.

Zu einer Zeitreise von der Jahrtausendwende bis in die 70er-Jahre lädt das „ADAC Youngtimertreffen Ruhr“ bald wieder ein: Zum sechsten Mal wollen sich am Sonntag, 20. August, die Liebhaber von Autos aus alten Zeiten in Witten treffen. Von 10 bis 16 Uhr werden dann auf dem Ostermann-Parkplatz in Annen rund 400 Fahrzeuge und Tausende Besucher erwartet.

Wittener Clubs machen mit

Die erfolgreiche Traditionsveranstaltung wird von einer Veranstaltergemeinschaft verschiedener ADAC-Ortsclubs aus der Umgebung organisiert: Mit dabei sind auch der MSC Herbede und der Verein Scuderia Gedern.

Für Essen und Trinken wird gesorgt sein. Zu erleben sind professionelle Fahrzeugpräsentationen sowie eine Verlosung. Außerdem gibt eine Reihe von Kinderaktionen, das versprechen die Veranstalter. Der Eintritt für Besucher ist kostenlos, Teilnehmer zahlen 10 Euro pro Fahrzeug. Die schönsten Fahrzeuge werden prämiert.

