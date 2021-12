Wittener Altenzentrum sammelt Spenden-Pakete für Bedürftige

Witten. Viele Päckchen hat das Altenzentrum am Schwesternpark jetzt an die Creative Kirche in Witten überreicht. Sie gelangen über Umwege an Bedürftige.

Alles so schön bunt hier: Einen Berg liebevoll verpackter Geschenke hat das Team des Altenzentrums am Schwesternpark Feierabendhäuser an die Ehrenamtlichen der Creativen Kirche in Witten überreicht. Die Spenden sind für Bedürftige gedacht.

Leider kann die Creative Kirche coronabedingt auch in diesem Jahr ihre beliebte „Tischlein deck dich“-Aktion am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Christuskirche an der Sandstraße nicht in gewohnter Form durchführen. Daher werden die Päckchen von den Ehrenamtlichen der Creativen Kirche an die Wittener Tafel übergeben, die ihrerseits die Verteilung übernimmt.

Mitarbeitende, Ehrenamtliche, Tagespflegegäste, Angehörige, Freundinnen und Freunde des Altenzentrums sowie zahlreiche Mitarbeitende anderer Einrichtungen auf dem Gelände der Diakonie haben in den vergangenen Wochen fleißig Pakte geschnürt. Darin befinden sich überwiegend haltbare Lebensmittel, Süßigkeiten und Hygieneartikel. Besonders aktiv war diesmal auch wieder das Familienzentrum im Diakoniewerk Ruhr, das über 90 liebevoll verpackte Spenden gesammelt hat.

