Wittener Ärzte für Versorgung von Flüchtlingen gesucht

Auch in Witten werden Ärzte und Ärztinnen für die Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine gesucht. (Symbolbild)

Witten. Wer kann sich um die Versorgung der Flüchtlinge kümmern? Die Ärztliche Qualitätsgemeinschaft Witten sucht Ärzte, die das ehrenamtlich tun wollen.

Die Ärztliche Qualitätsgemeinschaft Witten (ÄQW) sucht Ärztinnen und Ärzte, die sich ehrenamtlich um die jetzt ankommenden ukrainischen Flüchtlinge kümmern wollen. Es geht dabei um die Aufnahmeuntersuchung und ambulante medizinische Versorgung.

Die Aufnahmeuntersuchungen werden zentral stattfinden, wo in Witten steht noch nicht fest. Die weitere ambulante medizinische Versorgung soll zumindest teilweise in den Praxen stattfinden oder im Rahmen einer Sprechstunde in der Flüchtlingsunterkunft.

Dr. Arne Meinshausen, Geschäftsführer der Ärztlichen Qualitätsgemeinschaft Witten, bittet um Mails von Ehrenamtlichen, die Kapazitäten für die Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine haben. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Nach einer entsprechenden Anfrage der Stadt will die ÄQW nun einen Pool an ehrenamtlich tätigen Ärzten/Ärztinnen aufzustellen, die sich stundenweise für diese Tätigkeit bereiterklären. Freiwillige sollten kurzfristig mitteilen, ob und wann sie freie Kapazitäten für eine Mitarbeit zur Verfügung stellen können. Mail an: arne.meinshausen@gmx.de.

Transport für medizinische Hilfsgüter startet in Witten

Außerdem bittet die ÄQW um medizinische Hilfsgüter für die Ukraine. Ein Wittener Unternehmer hat angefragt, ob die Wittener Praxen gemeinsam medizinische Hilfsgüter sammeln und bereitstellen, die von ihm mit Lastern direkt in die Ukraine zu seinen Vertriebspartnern gebracht werden. Wichtig wären: Infusionslösungen, Verweilkanülen, Nadeln, Spritzen, Infusionsbestecke, Einmalhandschuhe, Verbandsmaterialien, OP-Besteck, Fadenmaterial, Sauerstoff-Messgeräte, Blutdruck-Messgeräte, Masken.

Es soll alles bis Donnerstag Abend (3.3.) eingesammelt werden, damit die Lkw am Freitag losfahren können. Spender sollten vorher einen Übergabetermin absprechen (0170 2844960). Es wird gebeten, die Spenden möglichst in Umzugskartons zu verpacken.

