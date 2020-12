Wittener Ärzte blicken trotz Corona gelassen auf Feiertage

In den Notaufnahmen ist in der Silvesternacht in der Regel mehr los als an anderen Tagen. Wie bereiten sich die Kliniken in Witten im Corona-Jahr auf die Feiertage vor? (Symbolfoto)

Witten. Mehr Corona-Tests nach Weihnachten, Brandverletzungen in der Silvesternacht – im Corona-Jahr könnte es voll werden in den Notaufnahmen in Witten.

Dieses Jahr könnte es zwischen Weihnachten und Silvester bei den Arztpraxen ​in Witten zu einem erhöhten Andrang kommen. Denn wer nach dem Weihnachtsfest im Familienkreis Erkältungssymptome ​entwickelt, der will sich womöglich auf das Coronavirus testen ​lassen. Doch haben die Ärzte zwischen den Feiertagen nicht geschlossen?

„Theoretisch muss jede Praxis geöffnet haben oder eine Vertretungspraxis angeben“, erklärt der Wittener Ärztesprecher Dr. Arne Meinshausen. Lediglich am 24. und 31. Dezember müsse keine Sprechstunde stattfinden, ergänzt er. Und an den Feiertagen sei der ärztliche Bereitschaftsdienst (116117​) zuständig. Ob der eigene Haus- oder Facharzt zwischen Weihnachten und Silvester erreichbar ist, müsse man gegebenenfalls telefonisch erfragen. Einige Praxen informieren auch auf ihrer Website, welcher Arzt ihre Vertretung übernimmt.

Arztpraxis in Witten hat vor Heiligabend länger geöffnet

Diese Regelung gebe es nicht erst seit Corona, klärt Meinshausen auf. Allerdings geht auch er von einer erhöhten Nachfrage nach Corona-Tests aus. „Am Mittwoch vor Heiligabend machen wir die Praxis nicht wie gewohnt um 13, sondern erst um 16 Uhr zu“, sagt er. „Es gibt schon jetzt 100 Vorbestellungen.“ Mit Blick auf Silvester sieht der Ärztesprecher jedoch keine Überlastung auf die Praxen zukommen. Personen mit Brandverletzung suchten ohnehin selten den Hausarzt auf. Es sei auch davon auszugehen, „dass es weniger Alkoholvergiftungen gibt und weniger geböllert wird“.

Auch Dr. Klaus-Peter-Tillmann aus der Notfallpraxis im Marien Hospital in Witten blickt eher gelassen auf den Jahreswechsel. „Ich sehe da genug Kapazitäten“, sagt der Hals-Nasen-Ohrenarzt. „Die Frage ist: Kommen die Leute zu uns?“ Insbesondere wenn sie Verbrennungen durch Feuerwerkskörper haben, gleichzeitig aber auch Erkältungssymptome zeigen. Doch auch für diesen Fall versichert Tillmann: „Die Leute werden definitiv behandelt.“

Notfallpraxis öffnet vorerst nur noch am Wochenende und an Feiertagen

Wegen Corona gibt es am Eingang erst einmal einen Fragebogen. Und wer Infektzeichen zeigt, „der wird sofort abgefangen und von einem Internisten des Hauses untersucht“, erklärt Tillmann das Vorgehen. Aufgrund dieses „Filters“ sei die Notfallpraxis alles andere als überlastet. Man habe sich sogar dazu entschlossen, die Praxis bis Ende März 2021 nur noch am Wochenende und an Feiertagen zu öffnen. Werktags ist geschlossen. Auch zwischen den Feiertagen wird die Praxis in diesem Jahr nicht öffnen.

Gut vorbereitet sieht sich auch die Notaufnahme des Marien Hospitals. Zwar verzeichne man in der Regel in der der Silvesternacht „einen leichten Anstieg der Patientenzahlen“, so Sebastian Schulz, Mitglied der Geschäftsleitung der St. Elisabeth Gruppe. „Es handelt sich zumeist um Patienten mit leichten Schnitt- und Brandverletzungen.“ Er betont aber: „Auch in diesem Jahr wird der Betrieb in der Notaufnahme wie gewohnt ablaufen.“

Notaufnahme an Silvester etwa ein Drittel mehr frequentiert als üblich

Die Notaufnahme des Evangelischen Krankenhauses Witten (EvK) hat sich „für die Feiertage an Weihnachten und Silvester personell gut aufgestellt“, erklärt Ingeborg Drossel, Verwaltungsdirektorin im EvK Witten. Zwar sei die Notaufnahme an Silvester etwa ein Drittel mehr frequentiert als an sonstigen Wochenenden, ob es in diesem Jahr aufgrund der Pandemie aber zu einer Überlastung kommen könne? „Das ist sehr schwer abzuschätzen“, so Drossel.

