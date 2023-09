Wittener Abgeordneter setzt sich weiterhin für Iraner ein

Witten. Der Wittener SPD-Politiker Axel Echeverria hatte eine Patenschaft für einen Iraner übernommen. Diesem droht erneut Haft. Ein dringender Appell.

Vor einem Jahr – am 16. September – starb die kurdischstämmige Iranerin Jina Mahsa Amini in Teheran durch Polizeigewalt. Seitdem protestieren die Menschen dort gegen die autoritäre Regierung des Staates. Viele Parlamentarier haben zu dieser Zeit eine politische Patenschaft übernommen, um ein Zeichen gegen das Regime zu setzen – so auch der Wittener Bundestagsabgeordnete Axel Echeverria (SPD). Mehr denn je ist es nötig, dass er sich für den Iraner Majid Tavakoli einsetzt.

Laut Echeverria wurde sein „Schützling“ – einer der prominentesten Dissidenten Irans – aus rein politischen Gründen erneut zu einer sechsjährigen Haftstrafe verurteilt, die er in diesen Tagen antreten soll. Der Bundestagsabgeordnete setzt sich weiterhin für die Freiheit Tavakolis ein und protestierte unter anderem beim iranischen Botschafter gegen das Unrechtsurteil.

Wittener Abgeordneter findet deutliche Worte zum Urteil

Schon vor mehr als einem Jahrzehnt sei Tavakoli, inzwischen Vater einer kleinen Tochter, als Studentenführer dreimal von den iranischen Behörden verhaftet worden. Er gelte seitdem als das „Herz der Studentenbewegung“. Er hat anschaulich über die Auswirkungen von Folter auf Gefangene sowie Einzelhaft geschrieben und wurde mit zahlreichen Menschenrechtspreisen ausgezeichnet.

Der Wittener SPD-Abgeordnete Axel Echeverria findet deutliche Worte zum jetzigen Urteil: „Majid Tavakoli hat einen großen Teil seines erwachsenen Lebens in iranischen Gefängnissen verbracht, denn er setzte sich als Studentenführer für Freiheit und Mitbestimmung gegen das klerikale Regime ein. Auch jetzt soll er wider jede Grundlage inhaftiert werden.“

Als politischer Pate wolle er auf sein Schicksal aufmerksam machen. Denn die willkürliche Inhaftierung aus rein politischen Gründen sei nicht hinnehmbar. Das gelte auch für den Umgang mit vielen anderen Menschen im Iran, denen nicht selten der Tod drohe. Echeverria: „Das ist schrecklich und ich bin der Überzeugung, dass Deutschland keine diplomatischen Beziehungen mit einem solchen Unrechtsregime unterhalten darf.“

