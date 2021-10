Wittener (71) bei Unfall in Bochum verletzt

Witten/Bochum. Im Krankenhaus endete für einen Wittener (71) eine Autofahrt in Altenbochum. Was genau passiert ist.

Ein 71-jähriger Wittener ist bei einem Unfall in Altenbochum leicht verletzt worden. Morgens war ein Autofahrer aus Bochum (64) auf der Wittener Straße unterwegs in Richtung Bochumer Innenstadt. Zeitgleich fuhr der Wittener auf der Wittener Straße in entgegengesetzter Richtung. Als der Bochumer Autofahrer nach links in die Bochumer Velsstraße abbiegen wollte, kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Wittener wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht

Der Wittener sowie die Beifahrerin des Bochumers, eine 57-jährige Frau, wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Wittener Straße in Richtung Langendreer gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Unfall ereignete sich bereits am Donnerstag (21.10.).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten