Wittener (15) stößt mit Radfahrer zusammen - Klinik

Ein 15-jähriger Wittener war in einen Unfall in Bochum verwickelt.

Witten/Bochum. Ein Wittener war mit seinem Motorroller in einen Unfall in Bochum verwickelt. Ein 63-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.

Wittener war in Bochum unterwegs

Der 15-jährige Wittener war am Dienstag (18.7.) mit seinem Roller auf der Industriestraße in Bochum unterwegs und wollte nach links abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem von links kommenden 63-jährigen Pedelecfahrer. Der Bochumer stürzte und wurde dabei schwer verletzt. So meldet es die Polizei.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

