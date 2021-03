Leicht verletzt worden ist ein 14-Jähriger am Donnerstag (25.3.) bei einem Unfall in Witten.

Unfall Wittener (14) will rollendes Auto stoppen – verletzt

Witten. Gut, dass nicht mehr passiert ist: Ein Auto hat sich in der Wittener Innenstadt selbstständig gemacht, Vater und Sohn wollten es stoppen...

So kam es dazu: Nach bisherigem Stand der Ermittlungen der Polizei hatte ein 42-jähriger Wittener seinen Wagen am Donnerstagmittag (25.3.) an der leicht abschüssigen Bonhoefferstraße abgestellt und war ausgestiegen. Das Fahrzeug rollte anschließend jedoch rückwärts die Straße hinunter. Ein 37-jähriger Wittener und sein 14-jähriger Sohn versuchten daher, das rollende Fahrzeug zu stoppen – aber vergeblich: Das fahrerlose Auto stieß gegen einen geparktes Fahrzeug stieß.

Der 14-Jährige wurde bei der Aktion leicht verletzt, konnte selbstständig einen Arzt aufsuchen. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.