Witten: Zwiebelkirmes sorgt für Straßensperrungen

Die Zwiebelkirmes in Witten startet am 1. September.

Witten. Die Zwiebelkirmes in Witten steht vor der Tür. Verkehrsteilnehmer müssen sich ab der kommenden Woche auf Einschränkungen einstellen.

Wegen der Zwiebelkirmes kommt es in Witten in der kommenden Woche zu Verkehrseinschränkungen. Bereits ab Mittwoch, 30. August, wird die Ruhrstraße von der Bergerstraße/Husemannstraße bis zur Oststraße/Wiesenstraße gesperrt. Zudem ist auf der Bergerstraße von der Ruhrstraße bis zum Kreisverkehr am Saalbau kein Durchkommen.

Ab dem 30. August gelten ebenfalls Halt- und Parkverbote auf dem Veranstaltungsgelände und im näheren Umfeld. Auf den Parkplätzen vor dem Restaurant „mondos“ darf bereits einen Tag vorher nicht mehr geparkt werden.

Abbau der Zwiebelkirmes soll bis 5. September erfolgt sein

Zu weiteren Verkehrsbehinderungen kann es am Freitagnachmittag, 1. September, durch den Festumzug kommen. Die Strecke führt von der Herbeder Straße über Bahnhofstraße und Ruhrstraße zur Bühne in Höhe der Sparkasse.

Am Samstag, 2. September ist wegen des Zwiebelsackträgerstaffellaufes ein weiterer Teil der Ruhrstraße von der Kreuzung Oststraße/Wiesenstraße/Ruhrstraße bis zur Einmündung Oberstraße gesperrt. An diesem Tag gelten zudem zwischen 16 und 20 Uhr Halt- und Parkverbote.

Der Abbau der Fahrgeschäfte soll laut Stadt am 5. September bis spätestens 16 Uhr erfolgt sein. Ab dann heißt es wieder: Autos, Fahrräder, Lkw und Mopeds statt Autoscooter und Break Dance.

