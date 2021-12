Witten: Zwei Verletzte durch Unfall beim Abbiegen

Die Polizei war am Dienstag in Witten-Annen im Einsatz.

Witten. Auf der Stockumer Straße in Witten sind zwei Autos kollidiert. Hierbei kamen nicht nur die Autofahrer zu Schaden.

Zwei Autos sind in Annen zusammengeprallt. Der Unfall, bei dem zwei Menschen leicht verletzt wurden, passierte am Dienstag (21.12.) beim Abbiegen, so die Polizei. Eine Autofahrerin aus Witten war gegen 17.15 Uhr auf der Annenstraße in Richtung Stockumer Straße unterwegs. An der Einmündung bog die 44-Jährige nach links in die Stockumer Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden Wagen.

Fahrzeuge mussten in Witten-Annen abgeschleppt werden

Der Autofahrer (53) aus Dortmund war auf der Stockumer Straße in Richtung Bebelstraße unterwegs. Rettungswagen brachten den Mann und die Autofahrerin zur ambulanten Behandlung in Kliniken. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

