Witten: Zwei Teenager bedrohen Siebenjährigen mit Messer

Witten. Am helllichten Tag haben in Witten zwei Jugendliche einen Siebenjährigen mit einem Messer bedroht. Wie der Junge reagiert hat.

Am helllichten Tag haben zwei Teenager auf offener Straße einen siebenjährigen Jungen mit einem Messer bedroht und von ihm Geld gefordert.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der Junge am Freitag, 20. Oktober, gegen 14.15 Uhr auf der Voestenstraße in Herbede unterwegs. In Höhe der Hausnummer 1 wurde er von den beiden Jugendlichen angesprochen. Sie zückten ein Messer und verlangten von ihm, Bargeld herauszugeben. Der Siebenjährige rannte weg. Das Täterduo nahm folgte ihm zunächst, entfernte sich aber dann in Richtung Hedwig-Kracht-Weg.

Beschreibung der Tatverdächtigen

So werden die beiden Tatverdächtigen beschrieben: Der eine Jugendliche ist etwa 11 bis 14 Jahre alt, ca. 150 bis 160 cm groß, schlank, hat blonde Haare und trug einen Schulrucksack. Der zweite Teenager wird ebenfalls auf ein Alter zwischen 11 bis 14 Jahre geschätzt, ist ca. 140 bis 150 cm groß, schlank und trug eine grün-schwarze Kappe.

Die Kripo nimmt Zeugenhinweise unter 0234/909-8305 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

