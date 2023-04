Der schmale Waldweg in Witten-Buchholz: Dort wird stellenweise der Asphalt erneuert, weil die Straße bald als Umleitung fungieren soll.

Verkehr Witten: Zwei Straßen in Buchholz nach Ostern voll gesperrt

Witten. Autofahrer aufgepasst: In Witten-Buchholz starten nach den Feiertagen Straßenbauarbeiten. Sie dienen als Vorbereitung für wichtige Neuerungen.

Teilstücke zweier Straßen in Buchholz bekommen eine neue Fahrbahndecke. Am Waldweg und an der Oberen Rauhen Egge starten nach Ostern umfangreiche Asphaltierungsmaßnahmen, die etwa vier Wochen dauern sollen. Darauf weist die Stadt Witten hin.

Mit diesen Arbeiten werde die geplante Kanalbaumaßnahme der Entwässerung Stadt Witten (ESW) in der Rauhen Egge vorbereitet. Im Bereich der Oberen Rauhen Egge wird also zunächst die Fahrbahndecke zwischen Rauhe Egge und Waldweg auf der gesamten Breite erneuert.

Stadt Witten schildert Umleitungen aus

Im Anschluss daran erfolgen weitere Sanierungsmaßnahmen im Waldweg zwischen Oberer Rauher Egge und Im Hammertal. Gleichzeitig werden hier die Leitschutzplanken auf einer Länge von etwa 460 Metern erneuert, so die Stadt.

Für die Arbeiten werden die Straßen zum größten Teil voll gesperrt. Umleitungen sind dann ausgeschildert, Anliegerinnen und Anlieger können jederzeit bis zur Baustelle fahren. Die ESW und das Tiefbauamt bitten alle anderen ortskundigen Bürgerinnen und Bürger, diesen Bereich möglichst zu umfahren.

Die Kanalbaumaßnahme Rauhe Egge zwischen Im Hammertal und Rauhe Egge 7b wird frühestens dann starten, wenn die Arbeiten am Waldweg und an der Oberen Rauhen Egge abgeschlossen sind. Denn diese sind dann als Umleitungsstrecken vorgesehen.

