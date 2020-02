Witten: Zukunft des Real-Markts weiterhin unklar

Witten. Bisher gibt nichts Neues vom Real-Markt in Witten-Annen. Die Mitarbeiter sind optimistisch, dass die Filiale in Annen nicht geschlossen wird.

Derzeit wirft der Verkauf von Real an die SCP Group viele Fragen auf. Was passiert mit den Filialen? Die Real-Pressestelle in Düsseldorf kann noch nicht sagen, was mit den einzelnen Standorten – etwa dem Markt an der Annenstraße – passiert. Die Mitarbeiter hoffen, dass es dort weitergeht.

Mitte Februar hat das russische Investmentunternehmen die Real-Supermarktkette von der Metro-Gruppe übernommen. Da es sich bei der SCP Group um ein nichtdeutsches Unternehmen mit Sitz in Luxemburg handelt, müsse die Übernahme zunächst von der EU-Wettbewerbsbehörde genehmigt werden. Bis dahin gehöre Real weiterhin zur Metro AG, so die Pressestelle. Erst nachdem die Eigentumsverhältnisse von Real an den neuen Eigentümer übertragen wurden, kann die SCP Group ihre Vorstellungen beim Bundeskartellamt einreichen. Bis diese genehmigt werden, könnten allerdings mehrere Monate vergehen. Erst dann entscheide sich, was mit den Real-Filialen passiert.

Die Mitarbeiter des Markts in Annen sind allerdings optimistisch. Witten sei ein guter Standort, heißt es. Daher ginge man zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon aus, dass die Filiale geschlossen wird. Ob es ein Real bliebt, oder ein Edeka, Nahkauf oder Kaufland wird, ist ebenfalls noch unklar.