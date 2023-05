Nach Kabeldiebstahl: Züge fahren auch in Witten wieder

Auch am Dienstag (9. Mai) gibt es noch Probleme mit den Zugverbindungen in Witten.

Witten. Auch in Witten ist der Zugverkehr am Dienstag (9. Mai) wieder angerollt. Eine technische Panne hatte zwischenzeitlich für Verwirrung gesorgt.

Nachdem bislang unbekannte Täter in Bochum am frühen Montagmorgen (8. Mai) mehrere Kupferkabel gestohlen – und dabei auch Glasfaserkabel beschädigt hatten, konnten die Schäden an den Bahnleitungen in der Nacht zu Dienstag (9. Mai) behoben werden. Seit dem Morgen ist die Strecke zwischen den Bahnhöfen in Bochum und Wattenscheid wieder befahrbar. Auch in Witten konnte der Zugverkehr wieder planmäßig aufgenommen werden.

Entgegen der Informationen auf der Webseite der Deutschen Bahn, fahren die Züge vom Wittener Hauptbahnhof schon seit dem frühen Dienstagmorgen wieder. Laut der Fahrplanauskunft der Bahn waren bisher für die Zuglinien RE16 und RB40 noch immer Ersatzbusse eingesetzt worden – das ist allerdings falsch, wie eine Bahnsprecherin auf Nachfrage dieser Redaktion bestätigte. Grund für die Falschinformation sei ein technischer Fehler bei der digitalen Fahrplanauskunft gewesen, so die Sprecherin weiter. Inzwischen sei der Fehler aber behoben.

