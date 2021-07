Witten: Zentrum stellt Zweitimpfungen mit Astrazeneca ein

Wer in Witten mit Astrazeneca erstgeimpft wurde, erhält im Impfzentrum ab sofort seine zweite Spritze mit Moderna oder Biontech. So empfiehlt es die Ständige Impfkommission.

Witten. Das Impfzentrum für Witten folgt der neuen Empfehlung der Stiko: Ab sofort wird bei Zweitimpfungen Biontech oder Moderna gespritzt.

Das Impfzentrum in Ennepetal folgt ab sofort der neuen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko). Das heißt: Unabhängig vom Alter bekommt nun jeder, der eine erste Impfung mit Astrazeneca erhalten hat, beim zweiten Impftermin einen mRNA-Impfstoff (also Biontech oder Moderna). Die Stiko hatte ihre Empfehlung wegen der ansteckenderen Delta-Variante geändert.

Die Immunantwort nach der Kombination aus Vektor-Impfstoff bei der Erstimpfung und mRNA-Impfstoff bei der Zweitimpfung soll besonders stark sei. Zuvor wurde dieses Impfschema nur jüngeren Menschen angeraten, die mit Astrazeneca erstgeimpft worden waren, bevor das Vakzin in dieser Altersgruppe nicht mehr empfohlen wurde.

Kreis spritzt seit Freitag Biontech und Moderna als Zweitimpfung

„Wir haben am Freitag kurzfristig auf die neue Stiko-Empfehlung reagiert und auf mRNA-Impfstoff umgestellt“, sagt Jana Ramme, Leiterin des Pandemie-Teams. Das gilt auch für den Drive-in in Schwelm. Dafür wurden zunächst Moderna-Dosen genutzt, die im Impfzentrum vorrätig waren. Außerdem wurde umgehend mRNA-Impfstoff nachbestellt.

Das Land hat laut Kreis zugesagt, schnell für Nachschub zu sorgen. Wer also einen Termin für eine Zweitimpfung mit Astrazeneca im Impfzentrum gebucht hat, muss selbst nicht tätig werden; für ihn werde automatisch ein mRNA-Impfstoff eingeplant.

Wechsel in Arztpraxen könnte länger dauern

In vielen Arztpraxen hingegen ist der Impfstoffwechsel nach Ansicht des Kreises nicht so schnell und flexibel möglich. Daher sollen auch Menschen, die in einer Arztpraxis mit Astrazeneca erstgeimpft wurden, dort nun aber keinen mRNA-Impfstoff bekommen, ihre zweite Impfung im Impfzentrum erhalten können. Voraussetzung ist ein gebuchter Termin.

Voraussichtlich ab Montag, 5. Juli, wird es über das Portal der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) möglich sein, statt der gewohnten zwei Termine nur einen einzelnen für die Zweitimpfung zu buchen: Telefon 0800/116117 02, online www.116117.de.

Außerdem soll das Portal der KVWL ab der nächsten Woche die Möglichkeit bieten, Termine für Zweitimpfungen im Impfzentrum auf einen früheren Zeitpunkt umzubuchen. Denn vor dem Hintergrund der schnellen Ausbreitung der Delta-Variante hat die Stiko auch ihre Empfehlung zu den Impfabständen angepasst. Zwischen zwei Biontech-Impfungen sollen demnach drei bis sechs Wochen liegen, zwischen zwei Moderna-Impfungen vier bis sechs Wochen und zwischen der Kombination aus Astrazeneca und einem mRNA-Impfstoff mindestens vier Wochen.

