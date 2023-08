In den Tierheimen in NRW warten viele Tiere auf ein neues Zuhause. Wer ein Tier haben möchte, sollte sich vorher die richtigen Fragen stellen.

Tiere in Not Witten: Zehn Diamanttäubchen wollen wieder fliegen

Witten. Heute sucht die Arche Noah ein Zuhause für zehn Ziervögel. Die Diamanttäubchen werden aber nur in Flugvolieren abgegeben. Wer hat dafür Platz?

Heute sucht der Verein Arche Noah ein Zuhause für zehn Ziervögel. Die Diamanttauben stammen aus einer großen Volierenauflösung. Wer hat Platz für die Tiere, die auch paarweise abgegeben werden?

Das sind zwei von zehn Diamanttauben, die die Arche Noah zurzeit vermittelt Foto: Arche Noah

Die kleinen wellensittichgroßen Täubchen stammen aus einer Volierenauflösung. Bislang haben sie zusammen mit Kanarienvögeln und Prachtfinken gelebt. Der Verein erklärt: „Diamanttauben sind recht verträgliche kleine Vögel, die aber paarweise gehalten und auch so vermittelt werden sollten.“ Die Arche betont, dass die kleinen Täubchen nicht in Käfighaltung abgegeben werden, da sie sie immer in einer Flugvoliere gelebt haben.

So erreicht man die Arche Noah in Witten

Alle Tiere, die in der Vermittlung sind, sind auf der Homepage des Vereins Arche Noah zu finden: arche-noah-witten.de. Das Büro an der Wetterstraße 77 ist mo, di, do, fr von 15 bis 18 Uhr und sa von 10 bis 12 besetzt: 02302 28 40 996. Interessenten können sich aber außerhalb der Öffnungszeiten an die Arche wenden: 02302 57 55 8 und 02302 390377.

