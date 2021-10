Witten: Zeche platzt beim Oldtimertreff aus allen Nähten

„Oldies“ bis Baujahr 1991 durften teilnehmen

Neben dem Wetter und der Parallelveranstaltung war auch die erweiterte Baujahresbegrenzung ein Grund für die große Menge an Oldtimern, die sich auf Zeche Nachtigall versammelte. Bei Oldtimerfestivals dürfen sonst nur Fahrzeuge bis Baujahr 1983 teilnehmen.

Diese Grenze wurde für die Veranstaltung am Sonntag nach oben angehoben. Zugelassen waren Fahrzeuge bis Baujahr 1991 – also alles, was sich „Oldtimer“ nennen darf.