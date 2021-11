Witten: Zeche Nachtigall lädt wieder zur Grubenlampenbörse

Witten. Zum achten Mal findet am Sonntag (14.11.) auf Zeche Nachtigall in Witten die Grubenlampenbörse statt. Und dabei gibt es auch noch mehr Programm.

Zur Internationalen Grubenlampenbörse lädt die Zeche Nachtigall am Sonntag (14.11.) ein. Von 10 bis 17 Uhr können Neugierige, Sammler und Sammlerinnen in die Welt der Grubenlampen abtauchen und an den Ständen so manche Rarität entdecken.

Auf dem Außengelände der Zeche Nachtigall bieten Ausstellende aus Deutschland, Frankreich, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden ihre Schätze an. Vom landestypischen Westfälischen Frosch über die Karbidlampe bis hin zur Benzinsicherheitslampe ist für jedes Sammlerherz etwas dabei. Die Börse bietet die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten über Hersteller, Materialien oder technische Details des Geleuchts auszutauschen. An den verschiedenen Ständen können Besucher:innen aber auch Mineralien begutachten, in Fachliteratur stöbern und allerlei andere Kuriositäten rund um die Ausrüstung der Bergleute entdecken.

Wittener können auch ins Besucherbergwerk „einfahren“

Ein Programm mit Schauvorführungen und Führungen rundet den Tag ab: Wer ins Besucherbergwerk „einfahren“ möchte, kann bereits ab 11.30 Uhr an einer offenen Führung teilnehmen (Erwachsene 3 Euro, Kinder 1,50 Euro). Die Führungen finden bis 16.30 Uhr im Stundentakt statt; Anmeldungen werden an der Kasse entgegengenommen.

Da rund um das Museum keine ausreichenden Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen, wird den Besuchern und Besucherinnen empfohlen, entweder mit dem Fahrrad oder zu Fuß zum Museum zu kommen oder den Shuttlebus vom oberen Parkplatz an der Nachtigallstraße zu nehmen.

Der Eintritt ist frei, es gelten die 2G-Regeln.

