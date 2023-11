Witten: Wunschbaum für bedürftige Kinder wartet bei Tafel

Witten. Damit auch bedürftige Kinder zu Weihnachten ein Geschenk bekommen, hängt bei der Wittener Tafel ab sofort ein Wunschbaum. Aktion vom Lions Club.

Die Weihnachtswünsche bedürftiger Kinder erfüllen: Das will der Lions Club Witten Rebecca Hanf auch in diesem Jahr. Ab sofort gibt es dazu bei der Tafel an der Herbeder Straße einen Wunsch-Baum. Aus Platzgründen ist es kein echter Tannenbaum geworden, sondern ein entsprechend bedrucktes Stück Stoff.

Kinderwünsche bis 20 Euro werden erfüllt

Dieses hängt nun im Flur der Tafel. Die Kinder der Tafel-Gäste können einen Weihnachtswunsch für 20 Euro aufschreiben und an den Baum heften. Noch bis Mittwoch nächste Woche (6. Dezember) gibt es dazu die Gelegenheit. Dann werden die Freundinnen des Lions Club Witten Rebecca Hanf diese Geschenke einkaufen und verpacken. Die Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen der Tafel werden die Päckchen am 20. und 21. Dezember in der Tafel austeilen.

