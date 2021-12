Witten: Wohnungslosenhilfe ist weiterhin erreichbar

In der kalten Zeit benötigen Obdachlose auch in Witten Hilfsangebote.

Witten. Die kälteste Zeit des Jahres ist vor allem für Obdachlose ein großes Problem. In Witten gibt es für diese Leute eine Anlaufstelle der Diakonie.

Der zweite Corona-Winter in Folge stellt vor allem Menschen ohne Wohnung vor Probleme. Wer Beratung und Hilfe braucht, kann dafür die Wohnungshilfe der Diakonie in der Röhrchenstraße in Witten aufsuchen. Diese hat montags bis freitags von 8.30 Uhr bis 12 Uhr geöffnet. Termine müssen vorab nicht ausgemacht werden.

Beratungsstellen weiterhin erreichbar

Auch wenn einige Hilfsangebote aufgrund der Corona-Pandemie eingeschränkt sind, macht die Diakonie darauf aufmerksam, dass „die Mitarbeitenden in den Beratungsstellen Hagen, Iserlohn, Schwelm, Witten und Hattingen durchgehend erreichbar“ sind, so Ulf Wegmann, Fachdienstleiter der Wohnungslosenhilfe. Dort bekommen Betroffene unter anderem kostengünstige Verpflegung oder werden hygienisch versorgt. Auch eine Kleiderkammer und Bücherei gibt es in der Wittener Beratungsstelle.

