Witten: Wo steht dieses Haus und wozu diente es?

Selbst auf dem Schwarz-Weiß-Bild ist es dem Gebäude anzusehen, dass es einst von Grün umrankt war. Das Foto schoss Davide Bentivoglio in den 70er Jahren. Die Größe des Gebäudes und die Form der Fenster deuten auf eine irgendwie geartete industrielle Nutzung hin. Das Gebäude war auch nicht von Grün umrankt, als es noch seine ursprüngliche Funktion hatte. Gebaut wurde es gegen 1850. Es steht noch da, wurde aufwendig restauriert, aber baulich kaum verändert. Ringsum hat sich in all den Jahrzehnten einiges getan. Heute wird das denkmalgeschützte Gebäude als Wohnhaus genutzt. Wissen Sie, welche Funktion es früher hatte und wo es steht? Dann schreiben oder mailen Sie uns Ihre Lösung, Ihre Erinnerungen und Erlebnisse bis Dienstag (11.2.) an: WAZ-Lokalredaktion, Bahnhofstr. 33, 58452 Witten oder per Mail: redaktion.witten@waz.de.