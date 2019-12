Witten. Ein Weihnachtsfrühstück ohne Brötchen? Für viele nicht denkbar. Muss auch nicht sein. Welche Bäcker in Witten haben an den Feiertagen geöffnet?

Witten: Wo es an Weihnachten frische Brötchen gibt

Früher aßen wir immer den leckeren Stollen von Tante Eri. Darauf freute sich die Familie Heiligabend fast so wie auf die Geschenke. Tante Eri hatte so viele Stollen gebacken, dass es auch für die Feiertage und sogar Silvester noch reichte. Aber es gibt genug Zeitgenossen, die sich auch an Weihnachten frische Brötchen zum ausgiebigen Frühstück wünschen. Fragt sich nur: Hat mein Lieblingsbäcker um die Ecke geöffnet?

Die Bäckerei Weidler, Annenstraße 1, hat Heiligabend (Dienstag) von 5 bis 13 Uhr geöffnet. Am ersten und zweiten Weihnachtstag bietet der Laden von 8 bis 12 Uhr seine frische Ware an. In der Stadtgalerie gehen an Heiligabend bei Löscher bis 14 Uhr Brötchen und andere Backwaren über den Tresen. Am ersten Feiertag (Mittwoch) bleibt die Filiale geschlossen. Am zweiten Feiertag (Donnerstag) gibt’s dort von 8 bis 13 Uhr frische Semmeln.

Für frühe Vögel ist das Backhaus in Witten schon ab fünf Uhr morgens geöffnet

Das Backhaus an der Ruhrstraße 6 öffnet Heiligabend um 6 Uhr und schließt um 12.30 Uhr. Die Filiale in der Bahnhofstraße 3 macht eine halbe Stunde später um 6.30 Uhr auf und schließt ebenfalls um 12.30. Am ersten und zweiten Feiertag sind beide Geschäfte geschlossen.

Das Backhaus auf der anderen Seite der Ruhr in Herbede hat Heiligabend von 6.30 bis 12.30 Uhr auf. Am zweiten Weihnachtstag gibt’s die frischen Brötchen in der Meesmannstraße von 8 bis 12 Uhr. Die frühen Vögel können sie Heiligabend auch von 5 bis 13 Uhr am Hauptstandort von Backhaus holen, Dortmunder Straße 51. Am zweiten Feiertag öffnet der Laden von 8 bis 18 Uhr seine Pforten.

Bäckerei Malzers backt an den Standorten Haldenweg, Pferdebachstraße, Crengeldanzstraße und Haldenweg an Heiligabend von 7 bis 14 Uhr.