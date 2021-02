Die Deutschen Edelstahlwerke in Witten von oben. Die Wirtschaftsförderung hat gemeinsam mit örtlichen Unternehmen ein Standortprofil entwickelt.

Wirtschaft Witten: Wirtschaftsförderung will Standort stärken

Witten. Die Wirtschaftsförderung der Stadt Witten hat gemeinsam mit lokalen Unternehmen ein Standortprofil entwickelt – und einige Pluspunkte gefunden.

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Witten stellt sich neu auf. Sie möchte das wirtschaftliche Potenzial der Stadt besser nutzen, um einerseits bestehende Unternehmen zu unterstützen und andererseits den Standort zu stärken. Dazu hat die Wirtschaftsförderung ein Konzept entwickelt.

So gibt es zum Beispiel eine neue Internetseite: Auf www.witten.de/wirtschaft sollen Unternehmen künftig schneller und direkter die Dienstleistungen und passenden Ansprechpersonen in der Wirtschaftsförderung finden. Dort sind auch Online-Formulare und Hinweise auf Corona-Hilfen zu finden.

Stärken und Schwächen des Standorts Witten

Neben der Unterstützung von lokalen Firmen, möchte die Wirtschaftsförderung den Standort Witten auch für andere Unternehmen attraktiver machen. Dazu hat sie gemeinsam mit örtlichen Unternehmerinnen und Unternehmern ein Standortprofil entwickelt. „Uns war wichtig zu erfahren, welche Stärken, aber auch welche Schwächen die Stadt aus Sicht der lokalen Wirtschaft hat“, erklärt Anja Reinken, Leiterin des Amtes für Bodenmanagement und Wirtschaftsförderung.

Ergebnis der Zusammenarbeit: Witten bietet viele Vorteile. Die Vernetzung in der Region wie auch der Personen vor Ort sei ein Pluspunkt des Stadt, außerdem der stabile und gleichzeitig grüne Standort sowie die bodenständige Art der Menschen. Konkretisiert hat sich durch den Austausch mit örtlichen Unternehmen überdies, welche Erwartungen diese an die Wirtschaftsförderung stellen: beraten, betreuen, unterstützen, begleiten.

