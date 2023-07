Witten winken 50.000 Euro für Projekt zur Heimatgeschichte

Witten. „Heimat reloaded“-Projekt im Finale des Bundeswettbewerbs. Wittenerinnen und Wittener können mit abstimmen und die besten Exponate wählen.

Witten hat es bis ins Finale des hoch dotierten Wissenschaftswettbewerbs „Auf die Plätze! Citizen Science in deiner Stadt“ geschafft. Das Kulturforum Witten und der Verein für Orts- und Heimatkunde in der Grafschaft Mark (VOHM) sind mit ihrem „Heimat reloaded“ genannten Konzept unter die besten Zehn gekommen. Aus denen werden im September drei Projekte gekürt, die dann mit je 50.000 Euro umgesetzt werden können. Weil aber nicht nur eine Jury abstimmen darf, sondern auch Bürgerinnen und Bürger, hofft das Kulturforum auf eine möglichst breite Beteiligung der Stadtbevölkerung.

Denn die Chancen auf den Hauptpreis für Witten steigen, je mehr für „Heimat reloaded“ abstimmen – das geht unter https://pollunit.com/de/polls/citizenscience-wettbewerb. „Heimat reloaded“ ist eine Sammlung kultur- und alltagshistorischer Objekte, die in einem Depot des Märkischen Museums in Annen schlummert und seit Jahrzehnten nicht mehr gezeigt wurde. Viele Objekte sind auch in keinem guten Zustand. Nun holt das Projekt einige Stücke wieder nach draußen, zeigt sie ab diesem Montag, 3. Juli, in einem Ladenlokal im Untergeschoss der Stadtgalerie sowie auf der Homepage des Kulturforums.

Wer kennt Geschichten zu den Ausstellungsstücken?

Die Menschen in Witten sollen sagen, was aus der Sammlung noch eine Bedeutung für die Stadt hat. Dafür werden immer wieder andere Exponate gezeigt und zu jedem fragt das Kulturforum, ob es für eine Ausstellung interessant sein könnte und wer noch Geschichten zu diesem Stück erzählen kann. So sollen die Exponate mit Geschichten und Emotionen belebt und die Basis dafür geschaffen werden, was aus der Sammlung revitalisiert werden sollte. Das alte stadtgeschichtliche Museum in Witten soll auf diese bürgernahe Weise wiederaufleben.

Schon diese Beteiligung ist nur möglich durch den Einzug Wittens in die Top Ten. Denn dafür gibt es 2500 Euro, mit denen das Kulturforum das Projekt bis Ende Juli vorantreiben kann. Gewinnt Witten, können weitere Exponate hervorgeholt werden, betont das Kulturforum. Am Ende soll eine Sammlung stehen, die die Geschichte und Identität aller Wittenerinnen und Wittener abbildet und bestenfalls in einer heimatkundlichen Ausstellung im Märkischen Museum zu sehen sein wird. Das Kulturforum hatte es im Mai auch ins Finale des Zukunftspreises geschafft.

Wechselnde Exponate im Untergeschoss der Stadtgalerie

Das Ladenlokal im Untergeschoss der Stadtgalerie öffnet montags bis freitags von 13 bis 17 Uhr und samstags von 11 bis 15 Uhr. Der Wettbewerb „Auf die Plätze! Citizen Science in deiner Stadt“ wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert.

