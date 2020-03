Mit ihrem Fahrrad ist eine Wittenerin am Dienstag in der Lutherstraße verunglückt.

Polizei Witten: Windstoß weht Tasche von Radlerin in die Speichen

Witten. Ein kräftiger Windstoß hat am Dienstag zu einem unglücklichen Rad-Unfall geführt, bei dem eine 32-jährige Wittenerin verletzt wurde.

Schwere Verletzungen hat sich eine 32-Jährige bei einem Fahrradunfall am Dienstagnachmittag zugezogen. Die Radlerin war gegen 14.20 Uhr auf der Lutherstraße unterwegs, als sich plötzlich bei einer stärkeren Windböe ihre Tasche vom Lenker löste. Unglücklicherweise verfing sich die Tasche in den Speichen, das Rad blockierte – und die Wittenerin überschlug sich. Dabei zog sie sich so schwere Verletzungen zu, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Wegen des Unfalls erinnert die Polizei noch einmal: Denken Sie für ihre eigene Sicherheit stets daran, alle mitgeführten Gegenstände, insbesondere auf Zweirädern, immer gut zu sichern.