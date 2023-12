Verkehr Witten will nicht gegen Radler in Fußgängerzone vorgehen

Witten. Immer wieder gibt es Ärger mit Radlern auf der Bahnhofstraße in Witten. Stadt sieht Ordnungsamt nicht in der Pflicht und verweist auf Polizei.

Immer wieder beschweren sich Fußgängerinnen und Fußgänger bei der Wittener SPD-Fraktion über rücksichtslose Radfahrer, die an der Bahnhofstraße in Witten nicht absteigen, sondern einfach weiterfahren. Das ist zwischen 8 und 20 Uhr eigentlich verboten. Doch viele Radler halten sich nicht daran. Die Sozialdemokraten wollten deshalb vom Bürgermeister Lars König wissen, was die Stadt dagegen tut und wie oft das Ordnungsamt hier kontrolliert.

Die Antwort der Verwaltung: Ausschließlich die Polizei sei für Kontrollen des fließenden Verkehrs zuständig. Und damit eben nicht das städtische Ordnungsamt „Die Stadt sieht sich bei der Kontrolle des Radverkehrs auf der Bahnhofstraße nicht in der Pflicht“, bedauern die Sozialdemokraten Martin Kuhn, Armin Suceska und Uwe Rath, die die Anfrage gestellt hatten. Das Polizeipräsidium Bochum sieht es übrigens etwas anders: „Selbstverständlich kann die Stadt solche Ordnungswidrigkeiten verfolgen“, sagte ein Sprecher unserer Redaktion im Mai.

SPD verweist auf Vorbild Dortmund

In Dortmund sei die Situation anders, so die SPD-Fraktion. Dort sehe es die Stadt Dortmund sogar als eine wichtige Aufgabe des Ordnungsamtes im Rahmen der Verkehrsüberwachung an, die „schwächeren Verkehrsteilnehmer zu schützen sowie die nicht sachgerechte Benutzung von Teilflächen der Straßen festzustellen und gegebenenfalls zu ahnden“, so Uwe Rath.

Sozialdemokraten wünschen sich bessere Beschilderung

Die Sozialdemokraten hätten sich auch eine bessere Beschilderung in der Fußgängerzone gewünscht. Doch für die Stadt ist ihre bisherige Beschilderung „eindeutig“.

In einem Testbetrieb soll die Bahnhofstraße zu einem späteren Zeitpunkt für ein Jahr für den Radverkehr freigegeben werden. Die Maßnahme ist Teil des Radverkehrskonzepts. Konkrete Überlegungen oder gar einen Zeitpunkt gibt es für den Testlauf allerdings noch nicht. Dann müssten sich Radfahrer und Fußgänger irgendwie arrangieren.

