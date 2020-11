Witten: Wieder ein Coronafall in einer Kita

Die Coronazahlen im EN-Kreis steigen weiter an. Am Donnerstag (5.11.) meldete das Gesundheitsamt 87 Neuinfektionen, davon 33 in Witten. Damit sind in der gesamten Stadt derzeit fast 200 Menschen infiziert. Im gesamten Kreis steigt die Zahl der bestätigten Fälle auf 2226. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg kreisweit von 141,00 auf 152,72. Für Witten liegt der Wert jetzt bei 134,71.

Kitas in Witten weiterhin zum Teil dicht

Das Infektionsgeschehen spiegelt sich auch an den Schulen und Kitas wider. So gab es jetzt einen Coronafall in der Kita Spiel- und Kinderhaus. Zudem müssen die Kinder weiterhin in den Kitas Matthias-Claudius-Haus, Schellingstraße, Crengeldanz, Vormholz und Heven ganz oder zumindest zum Teil zu Hause bleiben.

An der Holzkamp-Gesamtschule, der Pestalozzischule, der Hellwegschule, der Freiligrathschule, der Otto-Schott-Realschule und dem Berufskolleg Ennepe-Ruhr-Kreis sind einige Schüler immer noch im Distanzunterricht. Auch zwei Klassen der Bruchschule müssen von zu Hause aus lernen.

