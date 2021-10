Witten: Wie soziale Medien Jugendliche beeinflussen

Schön sein, sich schön machen - ein großes Thema in den sozialen Medien.

Witten. Influencer beeinflussen die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen. Welche Auswirkungen dies hat, darüber informiert die Bürgeruni Witten.

„Schönheitsideal Waschbrettbauch?“ lautet das Thema, über das Katharina Pilgrim am Dienstag (26.10.) ab 20 Uhr bei der Wittener Bürgeruni spricht. Die Gesundheitsökonomin der Universität Witten/Herdecke untersucht in ihrem Vortrag, wie Influencerinnen und Influencer in sozialen Medien Kinder und Jugendliche beeinflussen.

Wittener Wissenschaftlerin hat zu Körperbildern geforscht

Denn: Soziale Medien sind aus dem Leben von Heranwachsenden nicht mehr wegzudenken. Viele besitzen ein Smartphone und sind im Schnitt drei Stunden am Tag in sozialen Netzwerken wie Instagram oder TikTok unterwegs. In dieser eigenen Lebenswelt suchen Minderjährige oft gezielt nach Inspiration, Informationen und Empfehlungen und treffen auf Accounts mit großer Reichweite. Darin geht es rund um die Uhr um Themen wie Schminktipps, empfehlenswerte Serien und angesagte Locations.

Aber auch die Bereiche Ernährung und Bewegung würden dort thematisiert, so Katharina Pilgrim. Sie hat dazu geforscht, welche Körperbilder Influencerinnen und Influencer propagieren und welche Techniken sie dabei einsetzen. Treffpunkt für die Veranstaltung ist das Haus Witten (Ruhrstr. 86). Der Eintritt kostet sieben Euro, ermäßigt an der Abendkasse fünf Euro.

