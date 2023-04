Witten. Im Derby zwischen dem VfL Bochum und Borussia Dortmund geht es für beide um viel – DAZN übertragt. Wo Fans das Spiel in Witten schauen können.

Schwarz-Gelb gegen Blau-Weiß, Meisterrennen gegen Abstiegskampf. Größer könnten die Unterschiede zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Bochum vor dem Duell am Freitagabend (20.30 Uhr) nicht sein. Entsprechend viel Spannung verspricht das „kleine“ Revierderby - auch in Witten.

Die Stadt liegt bekanntlich genau zwischen den beiden Vereinen, die meisten Wittenerinnen und Wittener halten es aber wohl mit dem BVB – das ist zumindest der Eindruck von Thorsten Wottrich (55). „80 Prozent Dortmunder, 20 Prozent für Bochum“, schätzt er die Verteilung der Fanlager in seiner Kneipe. Der Wirt der „Alten Post“ hat sich erst vor zwei Tagen ein DAZN-Abo zugelegt. Bisher hatte er nur Sky abonniert, konnte daher nur die Samstagsspiele der Bundesliga zeigen. Das ändert sich nun pünktlich zum Derby.

Weil das Spiel für beide Teams enorm wichtig ist, hofft Wottrich am Freitag auf viele Besucher. „Die letzten Jahre war die Resonanz auf die BVB-Spiele etwas verhalten, weil die Bayern in der Liga einfach zu dominant waren“, sagt er. „Da die Liga jetzt komplett offen ist, kann das diesmal mehr werden. Zumal ein Abendspiel für einen Kneipenbesuch natürlich ideal ist.“

Wittener BVB-Fanclub schaut das Derby im Stadion und in der Stammkneipe

Die Alte Post ist eine von wenigen Kneipen, die in Wittens Stadtmitte Fußballspiele, die im Pay-TV laufen, überträgt. Eine weitere gefragte Adresse ist an Spieltagen das Klimbim im Wiesenviertel. Beide Kneipen sind vor allem bei BVB-Fans sehr beliebt. Die Alte Post hat sogar einen Dortmunder Fanclub, der sich nach ihr benannt hat. Logisch, dass deren Mitglieder am Spieltag „in der Post“ vorbeischauen. „Wir treffen uns dort gegen 16 Uhr und fahren dann im Anschluss zum Stadion“, sagt Wolfgang Schütte (47), der Vorsitzende des Fanclubs.

Das gilt zumindest für ihn und ein weiteres Fanclubmitglied. Denn als BVB-Fan war es schwer, an Karten für das Auswärtsderby zu kommen. „Das Stadion ist ja nicht so groß, da hatten nicht viele das Glück.“ Dem 47-Jährigen ist die Anspannung schon jetzt anzumerken. „Fakt ist, dass wir gewinnen müssen.“ Das hat in dieser Saison aber – gerade gegen die Abstiegskandidaten der Liga, nicht immer funktioniert. Deswegen will sich der Wittener auch nicht zu sicher sein. „Vom Gefühl her müsste der BVB es in seiner momentanen Form gewinnen, aber Tipps gebe ich grundsätzlich nicht ab.“

Bochum-Fans hoffen auf eine Wiederholung des Vorjahreserfolgs

Das sieht Annalena Fedtke anders. Die gebürtige Wittenerin ist glühender VfL-Fan, hat eine Dauerkarte für die Ostkurve. Das Spiel schaut sie daher, wie jedes Bochumer Heimspiel, mit ihren Freunden, die extra aus Köln anreisen, im Stadion. Sie rechnet sich und in ihrem Herzensverein gegen den BVB durchaus etwas aus. Nur zu gerne erinnert sie sich an den Derbysieg des VfL gegen Dortmund in der letzten Saison, mit dem die Bochumer den Klassenerhalt perfekt gemacht hatte. Am Freitag wäre sie aber auch schon mit einem Punkt zufrieden. Ihre Hoffnung: „Ein knackiges 2:2“.

Der VfL Bochum zählt im Derby gegen Borussia Dortmund auch auf die Unterstützung seiner Fans. Die hoffen auf einen ähnlichen Spielausgang wie im letzten Jahr, als der VfL in Dortmund mit einem 4:3-Sieg den Klassenerhalt perfekt machte. Foto: Udo Kreikenbohm / FUNKE Foto Services

Ganz besonders freut die Wittenerin sich – unabhängig vom Ergebnis, auf die Atmosphäre am Freitagabend: „Ich finde, an Derby-Tagen liegt immer eine ganz besondere Stimmung in der Luft – da ist als Underdog auf jeden Fall auch viel Anspannung dabei.“

Und was wünscht sich der Wirt der Alten Post? „Ich bin da echt zwiegespalten“, gibt Thorsten Wottrich zu. Denn der 55-Jährige ist eigentlich Bayern-Fan. „Eigentlich bin ich in solchen Spielen immer für den Underdog, aber selbst als Bayern-Fan wünsche ich mir, dass mal wer anders Meister wird. Daher wäre es eigentlich besser, wenn Dortmund gewinnt. Ich wünsche mir also ein Unentschieden im Derby und auch eins von den Bayern.“

