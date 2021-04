Witten: Weniger Windpocken-Fälle durch Corona-Maßnahmen

Witten. Eine Nebenwirkung der Corona-Schutzmaßnahmen: Infektionskrankheiten sind deutlich zurückgegangen. Warum die AOK aber zur Windpocken-Impfung rät.

Die Kontaktbeschränkungen, Abstands- und Hygieneregeln in der Corona-Pandemie haben einen positiven Nebeneffekt: Nach Angaben der AOK sind 2020 im Bereich Westfalen-Lippe - damit auch im EN-Kreis - viele Infektionskrankheiten deutlich zurückgegangen. Dazu gehörten die nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Windpocken-Fälle.

Insgesamt wurden im letzten Jahr nur 944 Infektionsfälle gemeldet, 2019 waren es noch fast 1850, so die Krankenkasse. Diese Entwicklung spiegele sich auch bundesweit wieder, wie Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Berlin zeigten. „Wir gehen davon aus, dass die AHA-Regeln und die Kita- sowie die Schulschließungen zu diesem starken Rückgang geführt haben“, sagt der AOK-Vorstandsvorsitzende Tom Ackermann. Denn Auslöser für Windpocken sei das Varizellen-Zoster-Virus, das durch Tröpfcheninfektion über die Luft übertragen werde. Windpocken gehören zu den häufigsten Kinderkrankheiten und sind äußerst ansteckend.

Die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen die Schutzimpfungen

Die AOK rät, insbesondere Kinder gegen Windpocken impfen zu lassen. Die von der Ständigen Impfkommission (Stiko) am RKI empfohlenen Impfungen werden von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Die erste Impfung wird von der Stiko für Kinder im Alter von 11 bis 14 Monaten empfohlen. Die zweite Impfung sollte in einem Lebensalter von 15 bis 23 Monaten erfolgen. Eine Impfung könne aber auch nachgeholt werden, wenn sie nicht im empfohlenen Alter erfolgt sei, so die AOK.

Die Ansteckungsgefahr bei Windpocken beginne einen Tag, bevor der Hautausschlag auftritt, und ende, wenn die Bläschen austrocknen. Erst zehn Tage bis drei Wochen nach der Ansteckung äußert sich die Infektion in Form von Kopf-, Rücken- oder Gliederschmerzen und Fieber. Ein bis zwei Tage später treten linsengroße rote Flecken auf der Haut auf, die sich zunächst in stark juckende Knötchen, anschließend in Bläschen verwandeln. Die Bläschen sind mit einer wässrigen Flüssigkeit gefüllt, die in hohem Maße ansteckend ist.