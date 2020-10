Witten: Weiterer Corona-Fall in VHS-Klasse aufgetreten

Witten. Auch in den Ferien müssen Schüler an Hardensteinschule und Ruhr-Gymnasium getestet werden. Eine Klasse der VHS in Witten ist ebenfalls betroffen.

Das Kreisgesundheitsamt hat auch in den Ferien gut zu tun: Positive Corona-Tests bei Kindern und Jugendlichen, die ihre Schulen bis zum Beginn der Herbstferien besucht haben, führen dazu, dass auch jetzt noch Kontaktpersonen im Schulumfeld ermittelt, kategorisiert und Tests angeordnet werden müssen. Betroffen sind in Witten die Hardenstein-Gesamtschule und das Ruhr-Gymnasium.

Auch an der VHS Witten ist eine Klasse getestet worden, nachdem ein positiver Fall bekannt geworden war. Die Ergebnisse liegen nun vollständig vor, teilt das Gesundheitsamt mit: Eine weitere Person hat sich mit dem Virus infiziert, sie befindet sich bereits in Quarantäne. Bei allen weiteren Kontaktpersonen seien die Tests negativ ausgefallen.

In Witten steigt derweil die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, leicht an. Am Dienstag (13.10.) lag der Wert bei 25,32, am Vortag bei 23,29.