Witten: Wasserpumpen auf den Spielplätzen laufen wieder

Witten. Ab sofort kann auf den Spielplätzen in Witten gematscht werden – die Wasserpumpen laufen wieder. Die städtischen Brunnen sollen folgen.

Ab sofort können die jüngsten Wittener wieder auf den Spielplätzen der Ruhrstadt nach Herzenslust matschen und platschen – denn die Wasserpumpen laufen wieder. Wer also mit seinen Kindern auf den SpielplätzenHohenstein, Hammerteich oder im Lutherpark unterwegs ist, sollte spätestens in dieser Woche wieder Wechselklamotten einpacken.

Das städtische Betriebsamt nimmt seit Anfang Mai nach und nach die Wasserpumpen der Matsch-Spielbereiche wieder in Betrieb. Insgesamt gibt es rund 20 dieser Pumpen im Stadtgebiet, die jedes Jahr bei zunehmend sommerlichen Temperaturen wieder angeschlossen werden müssen.

Brunnen in der Stadt sollen in den kommenden Wochen folgen

Ähnliches gilt für die städtischen Brunnen: Sie müssen jedes Jahr nach der Wintersaison gereinigt und gewartet werden, um dann zum sommerlichen Flair in der Stadt beizutragen. Das Amt für Gebäudemanagement plant, die Brunnen – darunter auch der sehr beliebte Brunnen auf dem Berliner Platz – in den kommenden Wochen in Betrieb zu nehmen. Nach und nach plätschern dann auch der Sackträgerbrunnen an der Heilenstraße, die Brunnen in der Geschwister-Scholl-Straße und auf dem Platz an der Schmiede in Herbede sowie die Marktfrau in Annen.

Die Stadt weist darauf hin, dass sowohl für die Wasserpumpen als auch für die Brunnenanlagen gilt: Das kühle Nass ist zwar erfrischend, hat aber keine Trinkwasserqualität.

