Witten: Was sich bei der Einkommensteuerklärung 2022 ändert

Witten. Wer eine Steuererklärung für das Jahr 2022 einreicht, kann von Steuererleichterungen profitieren. Das Finanzamt Witten erklärt, wie das geht.

Die Abgabe einer Einkommenssteuererklärung könnte sich für viele Wittener lohnen – und das in diesem Jahr noch mehr als sonst. Wie Frank Opitz, stellvertretender Leiter des Finanzamts Witten, erklärt, profitieren insbesondere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Eltern von mehreren steuerlichen Verbesserungen. Diese Änderungen wurden beschlossen:

Erhöhung der Freibeträge

Der Grundfreibetrag für das Jahr 2022 steigt um 603 Euro auf 10.347 Euro pro Person. Bis zu diesem Betrag bleibt das Einkommen steuerfrei. Auch der Kinderfreibetrag ist gestiegen: Er liegt jetzt bei 4274 Euro für jedes Elternteil. Bei einer gemeinsamen Steuererklärung beider Elternteile sind das 8548 Euro.

Entlastung für ehrenamtlich tätige Menschen

Wer Einnahmen aus einer ehrenamtlichen Tätigkeit, zum Beispiel als Übungsleiter in einem gemeinnützigen Verein hat, muss diese bis zu einer Höhe von 3000 Euro nicht versteuern. Die Ehrenamtspauschale beträgt 840 Euro. Bis zu dieser Höhe bleibt die pauschale Erstattung für finanzielle Aufwendungen ehrenamtlich Engagierter steuerfrei.

Der Nachweis von Spenden soll in der Steuererklärung vereinfacht werden. Bis zu einer Spendensumme von 300 Euro ist keine Spendenbescheinigung nötig. Als Nachweis genügt der Kontoauszug oder Überweisungsbeleg. Dieser muss nur vorgelegt werden, wenn das Finanzamt dazu auffordert.

Erweiterung des Verlustrücktrags

Durch das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz können Verluste nun zwei Jahre zurückgetragen werden. Zuerst erfolgt dabei ein Rücktrag in das Jahr 2021, danach erst in das Jahr 2020. Sollte noch ein Verlust verbleiben, wird dieser für die Steuererklärung 2023 vorgemerkt. Dies ist beispielsweise relevant für Menschen mit Einkünften aus der Vermietung von Wohnimmobilien oder gewerblichen Einkünften. Kürzung der Nutzungsdauer für vermietete Wohnimmobilien

Kürzung der Nutzungsdauer für vermietete Wohnimmobilien

Für ab 2023 fertiggestellte Wohnimmobilien verkürzt sich die pauschale Nutzungsdauer auf 33 Jahre, statt bisher 50 Jahre. Damit können drei Prozent der Anschaffungs- beziehungsweise Herstellungskosten jährlich steuerlich geltend gemacht werden.

Berücksichtigung der Energiepreispauschale

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Empfängerinnen und Empfänger von Renten und Versorgungsleistungen haben im vergangenen Jahr grundsätzlich die Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro erhalten. Diese ist in den Daten, die zum Beispiel die Arbeitgeber an die Finanzverwaltung übermitteln, enthalten und müssen daher nicht in der Steuererklärung angegeben werden.

Homeoffice-Pauschale

Bei der Homeoffice-Pauschale können Bürgerinnen und Bürger, bei denen kein häusliches Arbeitszimmer vorliegt oder die auf einen Abzug der Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer verzichten, weiterhin einen pauschalen Betrag von fünf Euro für jeden Kalendertag, an dem die gesamte betriebliche oder berufliche Tätigkeit ausschließlich in der häuslichen Wohnung ausgeübt wurde, als Werbungskosten ansetzen (höchstens 600 Euro im Kalenderjahr). Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte können an Homeoffice-Tagen nicht berücksichtigt werden.

Pendlerpauschale

Die als Werbungskosten abziehbare Entfernungspauschale für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte steigt ab dem 21. vollen Kilometer von bisher 0,35 Euro auf 0,38 Euro je Entfernungskilometer.

Arbeitnehmerpauschbetrag

Die Werbungskostenpauschale wird auf 1200 Euro erhöht. Die Pauschale wird vom Arbeitslohn abgezogen und von den Finanzämtern im Rahmen der Bearbeitung der Steuererklärung automatisch berücksichtigt – auch wenn geringere Werbungskosten in der Erklärung angegeben werden.

Weitere Informationen rund um das Thema Steuern stehen unter www.finanzamt.nrw.de zur Verfügung.

