Witten: Was Experten zum Schutz vor Wasserschäden raten

So sah es am Donnerstag, 15. Juli, in Witten-Heven in der Straße In der Lake aus. Hier liefen beim Extremhochwasser nicht nur Keller voll.

Witten. Die Verbraucherzentrale rät Wittener Hauseigentümern, sich vor den Folgen von Starkregen und Hochwasser zu schützen. Die Tipps der Fachleute.

„Tief Bernd“ hat nicht nur ganze Ortschaften in NRW zerstört, sondern auch Keller geflutet. Heftige Gewitter, anhaltender Regen und Hochwasser überfordern oft die städtische Kanalisation. Die Folge: Hauseingänge, Keller und auch Souterrainräume laufen voll. Für alle Schäden durch Rückstau des Wassers haften Hausbesitzer selbst. Die Verbraucherzentrale rät deshalb Vorkehrungen zu treffen, um sich vor Überflutung bei Starkregen in den eigenen vier Wänden zu schützen.

Fatma Özkan, Leiterin des Projektes Klimafolgen und Grundstücksentwässerung bei der Verbraucherzentrale NRW, gibt folgende Tipps. Souterrainwohnungen und Räume unterhalb des Straßenniveaus, die über eine Toilette oder einen Wasseranschluss verfügen, sind bei einem Rückstau von Wasser besonders gefährdet. Schon bei der Bauplanung sollte auf vermeidbare Abflüsse verzichtet werden. Ungenutzte Abläufe in Bestandsgebäuden sollten verschlossen werden, so Özkan. Bei genutzten Wohnräumen unterhalb des Straßenniveaus könne nur eine sogenannte Hebeanlage das Gebäude angemessen schützen.

Expertin: Rückstauklappen schützen vor dem Eindringen von Wasser aus dem öffentlichen Kanal

Kostengünstiger als Hebeanlagen seien Rückstauklappen, die aber nicht für einen Abfluss des Wassers sorgen können. Sie schützen das Gebäude im Falle eines Rückstaus lediglich vor dem Eindringen von Wasser aus dem öffentlichen Kanal, erklärt die Expertin. Während einer längerer Abwesenheit sollten Hauseigentümer sämtliche Rückstauklappen verriegeln und alle Fenster im Keller fest verschließen.

Noch ein Tipp: Abfälle sollten nicht in der Toilette entsorgt werden - wie etwa Tampons, Essensreste oder Haare. Diese könnten in einer Rückstauklappe hängenbleiben und so den Rückstauschutz blockieren. Um ein Gebäude rückstausicher zu machen, sollte mit einem Sanitärfachbetrieb geklärt werden, wo eine Rückstausicherung angebracht werden muss. Hebeanlagen und Rückstauverschlüsse müssen auch regelmäßig geprüft und gewartet werden, sonst riskiere man seinen Versicherungsschutz, so Fatma Özkan.

Stadt Witten haftet nicht für Rückstauschäden an privaten Häusern

Wichtig: Kommunen haften nicht für Rückstauschäden an privaten Häusern. Diese sind auch nicht in der privaten Hausrat- und Wohngebäudeversicherung automatisch mit abgedeckt. Das Rückstaurisiko muss innerhalb einer Elementarschaden-Versicherung abgesichert werden. Im Schadensfall können Versicherungen einen Nachweis über die regelmäßige Wartung von Rückstausicherungen verlangen.

>>>Die Verbraucherzentrale berät Hauseigentümer kostenfrei zum Schutz vor Rückstau und Überflutung sowie zu allen Fragen rund um die Prüfung und Sanierung der Abwasseranlage: 0211/3809-300. Fragen werden auch per Mail beantwortet: Adresseabwasser@verbraucherzentrale.nrw. Zu Elementarschaden-Versicherungen bieten die Experten der Verbraucherzentrale in den örtlichen Beratungsstellen eine kostenpflichtige Beratung an. Kontakt: http://www.verbraucherzentrale.nrw/versicherungsberatung.

Täglich wissen, was in Witten passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Witten-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Witten